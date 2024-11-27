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Гвардиола о 3:3 с «Фейеноордом»: «Мы играем хорошо, но не побеждаем»

вчера, 08:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3).

При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно. В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам, конечно, нужна была победа, и игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но у нас возникли проблемы, как только что-то произошло. Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить. Мы играем хорошо, но не побеждаем. Ситуация такова, какова она есть. Мы провели хорошую игру, но на таком уровне нельзя позволять себе подобное. Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, как сегодня, то нам будет трудно [их выиграть].

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:45
У человека полная растерянность и не понимание ситуации.
А если коротко, то полный альбац !
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:58
Они даже с Фейнордом умудрились обделатся, представте что с ним сделает Ливерпуль?? 😱
Grimexo
Grimexo
вчера в 11:13
Полоса невезения у команды явно прослеживается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:46
Не впервые так проигрываешь, Пеп))) но чтоб месяц без побед..это слишком
112910415
112910415
вчера в 08:13
банально растерялся
gyx3ste5eaqv
gyx3ste5eaqv
вчера в 08:10
Яиц вам походу не хватает
Гость
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