Соболев: «Когда на протяжении десяти лет хейтят, то к этому уже привыкаешь»

Нападающий «Зенита» порассуждал о грубом отношении к нему со стороны футбольных фанатов.

Когда меня на протяжении десяти лет просто всегда хейтят — хорошо играю или плохо, то к этому спокойно привыкаешь. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Потому что когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо — хейтят. И не каждый человек с давлением справляется.