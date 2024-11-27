Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Соболев: «Когда на протяжении десяти лет хейтят, то к этому уже привыкаешь»

вчера, 12:11

Нападающий «Зенита» Александр Соболев порассуждал о грубом отношении к нему со стороны футбольных фанатов.

Когда меня на протяжении десяти лет просто всегда хейтят — хорошо играю или плохо, то к этому спокойно привыкаешь. Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Потому что когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо — хейтят. И не каждый человек с давлением справляется.

27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за «сине-бело-голубых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Чалов рассказал, почему принял решение уехать из России
Вчера, 11:44
Глебов о нужности матча с Брунеем: «На игры с клубами Карпин добро не даст»
Вчера, 11:09
Ерохин хочет продолжить выступления в составе сборной России
Вчера, 10:48
В «Урале» оценили работу Шатова в качестве главного тренера команды
26 ноября
Мирзов: «За Франка Артигу всегда хочется биться и играть»
26 ноября
Барко: «У „Спартака“ лучшие игроки в России, мы можем догнать „Зенит“»
26 ноября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:50, ред.
Хороший Соболь игрок..., или плохой. Как оценивать его, да и остальных, если клуб, за который выступает футболист не играет в ЕК ? Оценивать игрока по матчам и уровню РПЛ (??!!), - не смешите, товарищи дорогие! Это утопия.

Единственное что можно оценивать, так это наличие/отсутствие мозгов у футболиста, исходя из умственно-нравственных особенностей конкретной личности и её околофутбольного поведения. Вот тут, да - оценивайте как угодно и кого угодно..., можно сразу начинать: Смолов с Заболотным - просто дураки (без "изысков"); Глушка - дурак в квадрате; Соболь - он же, только в кубе; Дзюба - олигофрен, похлещще предыдущих вместе взятых и т.д., и т.п.
Penokkio
Penokkio
вчера в 23:37
Думаю Соболь чересчур уж большого о себе мнения, десять лет о нем знать никто не знал по-хорошему, ну кроме его мамы наверное. Он даже в Крыльях тогда ещё не выстрелил
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
Во-первых, я обращался не к Вам предложил ваше мнение о Семаке в качестве теста, но ответа не получил; во-вторых, лично я никакой порчи Кассьерры с со-товарищами, упоминаемыми Вами, не наблюдаю. Что умели, то и умеют. Возможно соперники к ним приноровились, так это у любого тренера так происходит; в третьих - открытая Ваша неприязнь к Семаку не вызывает у меня доверия к объективности Ваших суждений о нём. Взять того же Соболева. Если бы он блистал в Спартаке, а потом ради денег ушёл в Зенит и там начал деградировать, то можно заподозрить, что Семак с ним неправильно работает. Но, он же в Спартаке сидел на лавке именно потому, что перестал играть на том уровне, какой у него был, а теперь у Семака получает больше игрового времени, чем в Спартаке. Так чем его портит Семак? Я могу согласится с тем мнением, что игроки, особенно иностранные, перестают должным образом работать над собой, перейдя в Зенит, но это происходит повсеместно и не из-за тренеров, а из-за менее конкурентной среды в российском футболе, даже в Зените. Я не считаю Семака сильным тренером в абсолютном понимании этой профессии, но в России он даёт результат и причин для его замены нет. К тому же, по моему твёрдому убеждению, это дело относится к исключительной компетенции руководства, обладающего всей полнотой достоверной информации, а не той, которую сливают нам ушлые журналисты - инсайдерскую.
Capral
Capral
вчера в 21:32
Свой клуб я не кидал, я отказался от ростовщиков из ВТБ. Почувствуй разницу!!! Я, в отличие от некоторых, всю свою сознательную жизнь болел только за один клуб!!! Да, Уважал и Уважаю Спартак и ЦСКА, за их великую историю. Много лет симпатизирую Торпедо и многое знаю об этой команде. Но всегда, болел, только за ДИНАМО, пока оно было настоящим!!!!!!! А вот некоторые, никак не могут определиться за кого они- за Спартак или за Милан...
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 21:27
Так он же действительно их портит. Ну вот сам посмотри, каким пришел Кассьерра и каким он стал, Клаудиньо каким был первое время и каким стал. Теперь по ходу- очередь Глушенкова, и это еще не всё, можно вспомнить и многое другое... Ну, а где твои доводы? Только голословные выкрики в мой адрес- ничем неподкрепленные.
Vadik
Vadik
вчера в 20:14
Спартак должен в ноги Зениту поклониться за то что они забрали у них этот футбольный неликвид! Ещё и денег заплатили! Кстати, у Спартака дела получше пошли. Чего только победа над паровозами стоит))))
pomor445
pomor445 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:03
Голова у всех на одном месте, как и ж..а, - разница в содержимом.
pomor445
pomor445 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:57
В Спартаке виноват сам, а в Зените виноват Семак, который, по высочайшему мнению Капрала, портит всех хороших игроков.
roma33rus
roma33rus
вчера в 19:35
Возможно стоит задуматься...По его логике все вокруг негодяи, а он один Дартоньян....
112910415
112910415
вчера в 19:32
да здравствует смирение, ура
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:22
В нашей лиге одна болезнь-как только у рус игрока попрет хоть чуть чуть-все-звезда планетарного масштаба. Хочу забиваю болт на тренировки и партнеров. Хочу в открытую веду переговоры с Зенитом имея контракт и нагло заявлять что мотивации у него видители нет. Бакаев такое же 77. У Глушенкова флягу сорвало после 4-5 матчей. Из Батракова уже звезду Ман Сити делать агенты начали. И вот видим Соболя в последнем матче-тяжелый неповоротливый с нагло-надменным лицом схватывает ЖК подставляя Зенит(в Спартаке постоянно пропускал игры) Так что поменьше интервью-побольше работы это и всех русских типа звездунов касается и будет им счастье. Как то так..
Futurista
Futurista
вчера в 17:50
"Когда на протяжении десяти лет хейтят, то к этому уже привыкаешь"...
"...когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо — хейтят"...

Т.е. признал, что десять лет не играет хорошо?)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:30
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:18, ред.
Александр, не расстраивайся. Хейтят даже Месси с Роналду, а уж тебя сам бог велел. Болельщики и журналисты со "специалистами" в придачу стали менее терпимы к своим "любимцам". Ну выбрали они тебя в качестве объекта обожания, что теперь с ними поделаешь. Поставь себя на их место, и что они видят ? А видят они перед собой борца вольно - классического стиля, иногда применяющего приёмы самбо: броски через бедро на лопатки. То есть человека, весьма далёкого от футбола. И как они, по - твоему, должны реагировать на подобное ?
Поверь, что футболисты соперника в душЕ благодарят тебя, что во время этих борцовских приёмов ты не применяешь к ним удушающие объятия.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:35
Хейтят его...
Здесь футболист не причем, нет. Ты человек плохой, по-сути, человеком и не стал.
За км.видно твою ,,быдловатость" и ограниченный кругозор, плохое, очень плохое воспитание.
И самое главное: ты сам этого не осознаешь, не понимаешь. Хамство- твое второе ,,я"...
А футболист ты средненький, но с большим гонором и самомнением. Но это уже производное от общей быдловатость.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:32
...отношение к Семаку,как к тренеру,неоднозначное! Но Соболь,так
чтобы как неординарный нап ,чтобы постоянно на слуху,чтобы смотреть,переживать, удивляться его успехам,ну не торкает !!! Я долго Руни недолюбливал,но доказал мне рыжий,что он один из тех,понимаешь Вить из тех.....на которых смотришь и влюбляешся
в футбол! Ничего личного, пошёл в бубен стучать, шаманю удачу с Ливером!!!
nyqxzb57v3jr
nyqxzb57v3jr
вчера в 16:04
Сам на этом только и живет.
Capral
Capral
вчера в 15:01
Я вижу, кое-кто не понял, что обращение моё- адресовано, исключительно к истинным болельщикам Спартака. А все остальные, пусть сами для себя решают, не смею запретить.
Capral
Capral
вчера в 14:25, ред.
    nh4aekp5pra3
    nh4aekp5pra3
    вчера в 14:04
    С нег как с гуся вода, он уже смирился
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:43
    Соболев уже как полтора года не играл в Спартаке. Зато в медиолиге играл....сейчас в зените такое же дерево, как и в Спартаке последнее время был....Это один из тех футболистов от которых ждут игры и результатов и вспоминают их прошлые заслуги , но их нет и не будет потому , что по маневию палочки ни чего не бывает...сам себя испортил...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:23
    Привыкать к этому это плохо. Надо делать выводы действовать так, чтобы хейтерам незачто было прицепиться.
    9t7a35b4f4u5
    9t7a35b4f4u5
    вчера в 13:16
    Футболист слабоватый, одни понты.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:02
    А вот я, никогда Соболя не унижал и не хейтил. Считал и считаю его достойным нападающим- с голевым чутьем и со многими футбольными данными. Как человек, возможно, он и не самый искренний, но это уже вопрос другой. Ну и конечно, как может раскрыться футболист у слабого тренера, коим, однозначно является Семак, у которого, все таланты, со временем меркнут и угасают...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:01, ред.
    Всё конечно правильно, надо быть свободным от чужого мнения, но тогда зачем соваться то на стадионы с болельщиками, играй во дворе как хочется никто не мешает. Так что надо определиться, либо тебе важно мнение фанатов либо нет. Важно? так прояви уважение и старайся лучше. Нет? Так иди играй для себя как получается и оставь место на поле для того кому это действительно нужно. Выбор сделать придётся или за тебя его сделает жизнь. Ах ну да, зарплаты же во дворе не платят как в Зените.
    wg8hrgj8wckh
    wg8hrgj8wckh
    вчера в 12:49, ред.
    Когда на протяжении десяти лет хейтят, а ты вместо того, чтобы делать выводы и меняться, к этому привыкаешь, то всем становится абсолютно ясно, что в голову ты только ешь, ну и ещё рикошетом от неё иногда забивают твои партнёры
    112910415
    112910415
    вчера в 12:48
    ужасно не повезло хорошему футболисту ! ))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:42
    Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394136/sobolev-aleksandr-zenit 27.11.2024
    Этим все сказано! Наши кривоногие реально себя считают хорошими игроками! Ну хоть иногда бы посматривали как реально играют или играли хорошие игроки!Уж не говорю про Великих! Про зрЯплаты ваще молчу!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:37
    Десять лет проходу не дают...)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 12:17, ред.
    Когда голова не на месте, так и происходит.
    Однако Соболю подобная истина неведома по выше указанной причине.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     