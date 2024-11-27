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Гендиректор «Ахмата» о коррупции в РПЛ: «На заборе тоже много что написано»

вчера, 14:18

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше. Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты, надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу. Если бы мы были замечены в таких (судейских) делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:35
Просто он перепутал)))
pomor445
pomor445
вчера в 20:34
..... сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов».
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Блин, только наладились, а тут этот Федорищев с информацией на заборах.
pomor445
pomor445 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:29
И приняли, как своего, и результат пошёл ... с крылышками судьи , по его же словам, дали это понять.
pomor445
pomor445 ответ 2ha9bz24xahr (раскрыть)
вчера в 20:23
На заборах при наличии такой помойки, как интернет, размещать информацию смысла нет.
112910415
112910415
вчера в 18:38
ура, всё норм. !
2ha9bz24xahr
2ha9bz24xahr
вчера в 17:29
Кто в Самаре не бывал, тот с забора не читал.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:26
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
— Модератор! — подумал Штирлиц...
1580556558
1580556558
вчера в 16:33
Ну в этом сезоне результаты Ахмата похуже чем в предыдущих. Но это так, к слову. Выходит, можно иметь состав условно уровня КС или Факела, не тратить деньги на усиление состава, а относить в кабинеты и спокойно болтаться за пределами зоны вылета, а то и повыше? Коррупция была, есть и будет, спорт это бизнес, а говорить о том, что все по честному, тем более когда генеральными спонсорами являются буки, наивно
yg4sxgzkgsa2
yg4sxgzkgsa2
вчера в 15:55
Он что хочет сказать, что у нас в футболе нет коррупции? Даже смешно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:44, ред.
Не удивлюсь если Ахмед искренен в своих высказываниях. Ну хотя бы потому, что понятие коррупция для большинства чиновников в различных сферах это нечто эфемерное , что-то далёкое, а у них в головах уже сложилась система как надо правильно делать, чтобы быть "сытым" и из неё не вылететь. Может этим и продиктовано несколько поспешное заявление Айдамирова, и этим он показывает -"Я свой, я с вами"...
lotsman
lotsman
вчера в 15:32
Да, на заборах всякое пишут, всё не перечитаешь. А ещё в народе говорят, что дыма без огня не бывает. Или ещё - на воре шапка горит.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:47
Не вытерпел!Думаю щас много раньше времени повылезет!
dp545fpf7xjm
dp545fpf7xjm
вчера в 14:20
Уже начал отмазываться, хотя его еще не обвиняли.
6djd83eu5eqy
6djd83eu5eqy
вчера в 14:20
Предметно товарич с гор аргументирует свою позицию
Гость
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