Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с fair play. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым.