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Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области

вчера, 13:51

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с fair play. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым.

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Все комментарии
ostap bender 1
ostap bender 1
сегодня в 09:27
губернатор, если хочешь поддержки от самарского населения то не болтать на публике без фактов, это котрпродуктивно
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:28
- Всех этих "звездаболов" - на полиграф! Народ должен узнать правду...
pomor445
pomor445
вчера в 19:31
Сдаётся мне преступники губернатора так за ж..у за проступки взяли по понятиям, что решил законом спастись.
Храневец
Храневец
вчера в 17:56
Куда мы катимся ??????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:03, ред.
Вот где раздолье для тренера оправдать свои неудачи ! Как ловко он связал их со словами Губернатора о возможной коррупции. Настоящий эквилибрист слОва. Наверной, вздохнул с облегчением: теперь можно при каждой неудаче винить в ней "людей в чёрном". Только успевай держать нос по ветру.
shur
shur
вчера в 16:48, ред.
...тьфу ты - Осинькин...!!! Найдём всех и привлечём!!!
ne gusta
ne gusta
вчера в 16:18
Кто куда вообще.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:31
Это всё не интересно, чо там Дзюба с Геничем?)))
yhf28d4e3cdh
yhf28d4e3cdh ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:29
Какое дело?
Почему раньше молчал?
То есть пока деньги были, молча давали взятки и радовались результатам, так сказать жили не по средствам, а когда поняли, что залезли в долги и результаты хуже некуда, да к тому же предстоит борьба за выживание, а в этом чемпионате она будет горячей как никогда, то сразу честной игры захотелось.
Да к таким всегда будет призрение и никакой жалости.
Да, Осинькин правильно сказал, что он тренер и это не его дело, но тут же сам пытается оправдать себя за плохие результаты, так как он проваливает сезон.
Сейчас же все кто причастен к КС похожи на бабок возле подъезда или на рынке, слов, слухов много, доказательств нет.
Пусть представят доказательства, а потом посмотрим.
А сейчас они жалко выглядят, особенно гебер, который всю бучу поднял, а сейчас незнает как отмазаться, даже сам признался, что фактов и доказательств нет и типа сам он не в теме.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ wvp764u6x436 (раскрыть)
вчера в 14:48
У Губернаторов и депутатов юридическая неприкосновенность. Там все не так просто
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:39
Дело говорит!
wvp764u6x436
wvp764u6x436
вчера в 14:18
Кажется губернатора должны вызвать на допрос. Сумма то не маленькая.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:04
Твое дело тренировать, а не болтать...
112910415
112910415
вчера в 13:54
лучше бы промолчал уже ...
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