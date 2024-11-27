Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».
Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с fair play. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым.
Почему раньше молчал?
То есть пока деньги были, молча давали взятки и радовались результатам, так сказать жили не по средствам, а когда поняли, что залезли в долги и результаты хуже некуда, да к тому же предстоит борьба за выживание, а в этом чемпионате она будет горячей как никогда, то сразу честной игры захотелось.
Да к таким всегда будет призрение и никакой жалости.
Да, Осинькин правильно сказал, что он тренер и это не его дело, но тут же сам пытается оправдать себя за плохие результаты, так как он проваливает сезон.
Сейчас же все кто причастен к КС похожи на бабок возле подъезда или на рынке, слов, слухов много, доказательств нет.
Пусть представят доказательства, а потом посмотрим.
А сейчас они жалко выглядят, особенно гебер, который всю бучу поднял, а сейчас незнает как отмазаться, даже сам признался, что фактов и доказательств нет и типа сам он не в теме.
Почему раньше молчал?
То есть пока деньги были, молча давали взятки и радовались результатам, так сказать жили не по средствам, а когда поняли, что залезли в долги и результаты хуже некуда, да к тому же предстоит борьба за выживание, а в этом чемпионате она будет горячей как никогда, то сразу честной игры захотелось.
Да к таким всегда будет призрение и никакой жалости.
Да, Осинькин правильно сказал, что он тренер и это не его дело, но тут же сам пытается оправдать себя за плохие результаты, так как он проваливает сезон.
Сейчас же все кто причастен к КС похожи на бабок возле подъезда или на рынке, слов, слухов много, доказательств нет.
Пусть представят доказательства, а потом посмотрим.
А сейчас они жалко выглядят, особенно гебер, который всю бучу поднял, а сейчас незнает как отмазаться, даже сам признался, что фактов и доказательств нет и типа сам он не в теме.