КДК рассмотрит высказывания Ганчаренко в адрес судьи Бобровского

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сегодня, 10:34

Контрольно-дисциплинарный комитете ( КДК ) РФС рассмотрит высказывания главного тренера «Пари НН» в адрес судьи Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава КДК .

Рассмотрим поведение Ганчаренко после окончания матча. Запись есть в рапорте и протоколе матча. После окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру. Приглашены Ганчаренко и Бобровский.

Ранее сообщалось, что слова белорусского тренера в адрес арбитра расценены как угроза.