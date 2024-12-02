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КДК рассмотрит высказывания Ганчаренко в адрес судьи Бобровского

сегодня, 10:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитете (КДК) РФС рассмотрит высказывания главного тренера «Пари НН» Виктора Ганчаренко в адрес судьи Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Рассмотрим поведение Ганчаренко после окончания матча. Запись есть в рапорте и протоколе матча. После окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру. Приглашены Ганчаренко и Бобровский.

Ранее сообщалось, что слова белорусского тренера в адрес арбитра расценены как угроза.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:13
Если мне не изменяет память, этот тренер из Беларуси. Предлагаю депортировать на родину, на воспитание к Батьке.
lukarelli
lukarelli
сегодня в 13:57
Ябеда
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:36
Шас КДК маляву Батьке отправит и Ганчарэнко будет тренировать Беларусь - пердив.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:12
Не получается у ганчарэнка в России, валил бы в родную Бяларусь, там работы валом, начиная со сборной.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:02
Лично мне как болельщику фк Ростов" становится страшновато...В этом сезоне сначала спортивный директор фк "Оренбург" наехал на судей после игры, теперь Станкович и Ганчаренко выстрелили дуплетом...Боюсь что КДК может решить что это атмосфера на трибунах влияет на гостей донского клуба и может прикрыть стадион или оставить без зрителей. Как гутарит мой станишный земляк болейте за своих, а не против чужих, особенно тех у кого психика неуравновешенная.
112910415
112910415
сегодня в 11:20
Виктору предложат публично отменить заказ, размещенный в киллерской конторе ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:46
А может Яну уже пора менять внешность и просится в "Программу защиты..." , а не КДК с Витей идти ? )))
Гость
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