КДК рассмотрит высказывания Ганчаренко в адрес судьи Бобровского

Контрольно-дисциплинарный комитете (КДК) РФС рассмотрит высказывания главного тренера «Пари НН» Виктора Ганчаренко в адрес судьи Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Рассмотрим поведение Ганчаренко после окончания матча. Запись есть в рапорте и протоколе матча. После окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру. Приглашены Ганчаренко и Бобровский.
Ранее сообщалось, что слова белорусского тренера в адрес арбитра расценены как угроза.