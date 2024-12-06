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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2024/2025

Моуриньо: «У Криштиану есть цели – забить 1000 голов и заработать деньги»

вчера, 23:44

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо объяснил, почему Криштиану Роналду не перейдет в «Фенербахче».

Роналду не перейдет к нам. Первая причина в том, что у меня есть три очень хороших центральных нападающих, и мне не нужен еще один. Криштиану всегда остается Криштиану, но мне это не нужно, потому что я доволен своими нападающими. В Саудовской Аравии у него цели – забить 1000 голов и заработать деньги. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу.

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Все комментарии
jwhb7tuwrawj
jwhb7tuwrawj
сегодня в 07:18
Про Роналду сказано всё абсолютно точно.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
"готовься к великой цели, а слава тебя найдёт !"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:31
Всё правильно говорит Мавринья! У чела (Кришки) есть Цель.
А человек без цели, что мент в бане без кобуры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:20
Если бы где-нибудь на Мальте или Вьетнаме ему могли платить огромные деньги, он бы пошёл туда играть. Поварам, почтовикам или гинекологам легче забивать, чем профессиональным футболистам. В таких чемпионатах он и полторы тысячи наколотил бы. Беда дайвера в том, что приходится выбирать между рекордами и большими деньгами...
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Зачем ему переходить? Пусть играет тамже
shur
shur
вчера в 23:54
...конечно лукавит Маур,знает что не потянет,но это пол беды!
Что с Жозе болельщики сделают, вот чего он боится...!!! Турция это даже не Колумбия,это ........!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:46
Не потянет он Турцию. В саудитии уже еле еле передвигается....
Гость
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