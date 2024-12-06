Моуриньо: «У Криштиану есть цели – забить 1000 голов и заработать деньги»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо объяснил, почему Криштиану Роналду не перейдет в «Фенербахче».
Роналду не перейдет к нам. Первая причина в том, что у меня есть три очень хороших центральных нападающих, и мне не нужен еще один. Криштиану всегда остается Криштиану, но мне это не нужно, потому что я доволен своими нападающими. В Саудовской Аравии у него цели – забить 1000 голов и заработать деньги. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула? Я не говорю «нет» трансферу.
А человек без цели, что мент в бане без кобуры.
А человек без цели, что мент в бане без кобуры.
Что с Жозе болельщики сделают, вот чего он боится...!!! Турция это даже не Колумбия,это ........!
Что с Жозе болельщики сделают, вот чего он боится...!!! Турция это даже не Колумбия,это ........!