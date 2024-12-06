Анчелотти: «Мы ещё не показали лучшую версию команды»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал уровень обеспокоенности о ситуации в «Реале».
Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы должны быть оптимистичными, принимая во внимание те проблемы, которые у нас есть, и те, которые у нас были. Мы настроены оптимистично, потому что у нас есть ценный и качественный состав. Мы еще не показали лучшую версию нашей команды, но убеждены, что рано или поздно покажем ее. У меня средний уровень обеспокоенности.
«Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре очка от «Барселоны» при матче в запасе.
сеньор Флорентино...!!!
сеньор Флорентино...!!!
потом проблемы реала возьмет хави алонсо.
среди сильных тяжело только сильнейшему))) мбаппе, держись!
придет время, все фанаты реала переобуются и буду петь хвалебные оды
черепшке ниндзя.
будут и совместных фоток с беллингемом)))
и шведский стол накроют как любит килиан.
суперлига перес поднимет.
в лиге чемпионов выше 24 места не поднимутся))
потом проблемы реала возьмет хави алонсо.
среди сильных тяжело только сильнейшему))) мбаппе, держись!
придет время, все фанаты реала переобуются и буду петь хвалебные оды
черепшке ниндзя.
будут и совместных фоток с беллингемом)))
и шведский стол накроют как любит килиан.
суперлига перес поднимет.
в лиге чемпионов выше 24 места не поднимутся))