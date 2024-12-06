Анчелотти: «Мы ещё не показали лучшую версию команды»

Главный тренер «Реала» назвал уровень обеспокоенности о ситуации в «Реале».

Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы должны быть оптимистичными, принимая во внимание те проблемы, которые у нас есть, и те, которые у нас были. Мы настроены оптимистично, потому что у нас есть ценный и качественный состав. Мы еще не показали лучшую версию нашей команды, но убеждены, что рано или поздно покажем ее. У меня средний уровень обеспокоенности.