Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти: «Мы ещё не показали лучшую версию команды»

вчера, 19:16

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал уровень обеспокоенности о ситуации в «Реале».

Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы должны быть оптимистичными, принимая во внимание те проблемы, которые у нас есть, и те, которые у нас были. Мы настроены оптимистично, потому что у нас есть ценный и качественный состав. Мы еще не показали лучшую версию нашей команды, но убеждены, что рано или поздно покажем ее. У меня средний уровень обеспокоенности.

«Реал» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре очка от «Барселоны» при матче в запасе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне на фоне слухов о возможном уходе
Вчера, 18:15
Мареска: «Не думаю, что „Челси“ готов конкурировать за победу в АПЛ»
Вчера, 17:09
Президент ПСЖ высказался о критике более плотного графика матчей
Вчера, 14:32
Моуриньо: «Гвардиола выиграл 6 титулов, а я — три, но я это сделал честно»
Вчера, 13:53
Роналдо назвал игрока, который, по его мнению, станет мировой звездой
Вчера, 12:02
Пети: «Мбаппе очень одиноко в „Реале“»
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:10
...ну если выбирать между Карло и Мбаппе, я бы оставил тренера,
сеньор Флорентино...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:19
анчелотти доработать до конца сезона.
потом проблемы реала возьмет хави алонсо.
среди сильных тяжело только сильнейшему))) мбаппе, держись!
придет время, все фанаты реала переобуются и буду петь хвалебные оды
черепшке ниндзя.
будут и совместных фоток с беллингемом)))
и шведский стол накроют как любит килиан.
суперлига перес поднимет.
в лиге чемпионов выше 24 места не поднимутся))
112910415
112910415
вчера в 20:12
получится ли теперь ?
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:48
Как бы в черепаха в карнавального не превратился)).
протон
протон
вчера в 19:46
А хотели по слухам в СМИ уволить Папу. Как бы черепаха не развалил систему
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:23
Поздно.. Приход Мбаппе всё разрушил.. Дальше будет снежный ком..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:17
Сезон длинный, все ещё впереди. Но уже щас надо бы с черепахой разобраться))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 