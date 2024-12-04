Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном»

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сегодня, 15:28

По данным иcточника, игроки «Манчестер Юнайтед» должны были выйти на игру с «Эвертоном» (4:0) 1 декабря в радужных куртках от adidas.

Однако марокканский футболист , купленный летом у «Баварии» за 15 млн фунтов, отказался надевать такую одежду, сославшись на то, что он мусульманин и религиозен.

После этого команда решила, что ни один игрок не наденет подобную куртку, чтобы Мазрауи не стал единственным, публично отказавшимся от этого жеста. Решение было принято за несколько часов до игры в воскресенье.

При этом не все в раздевалке были довольны таким решением. А в adidas выразили разочарование.