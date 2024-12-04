Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном»

сегодня, 15:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

По данным иcточника, игроки «Манчестер Юнайтед» должны были выйти на игру с «Эвертоном» (4:0) 1 декабря в радужных куртках от adidas.

Однако марокканский футболист Нуссаир Мазрауи, купленный летом у «Баварии» за 15 млн фунтов, отказался надевать такую одежду, сославшись на то, что он мусульманин и религиозен.

После этого команда решила, что ни один игрок не наденет подобную куртку, чтобы Мазрауи не стал единственным, публично отказавшимся от этого жеста. Решение было принято за несколько часов до игры в воскресенье.

При этом не все в раздевалке были довольны таким решением. А в adidas выразили разочарование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Губернатор Самарской области высказался о роли агента Андреева в «Крыльях»
01 декабря
У Луиса Энрике и Усмана Дембеле очень натянутые отношения
01 декабря
«Тебе недолго осталось». Сезон РПЛ запомнят по серии скандальных заявлений и угроз
01 декабряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии1
СлухиФутболисты «Манчестер Сити» поругались после игры с «Фейеноордом»
01 декабря
Голкипер «Вулверхэмптона» едва не подрался с фанатом
01 декабря Фото
Слова Виктора Ганчаренко в адрес судьи расценены как угроза
30 ноября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 