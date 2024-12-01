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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

У Луиса Энрике и Усмана Дембеле очень натянутые отношения

вчера, 17:00

Отношения между тренером Луисом Энрике и игроком ПСЖ Усманом Дембеле были сложными с начала сезона и пришли к еще большему разладу на этой неделе.

Вингер был удален в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов и не попал в стартовый состав на игру с «Нантом» (1:1). Тренер, отрицающий взаимосвязь между двумя событиями, ранее уже наказывал француза невключением в состав на матче ЛЧ с «Арсеналом» (0:2).

Энрике раздражен нарушением дисциплины в команде и послал игрокам жесткий сигнал. Отмечается, что Дембеле не до конца понял направленные против него санкции, так как другие футболисты тоже опаздывали в другие моменты сезона. Он посчитал недопуск на матч с «Арсеналом» чрезмерной мерой.

Кроме того, футболист не понимает игру, которую хочет поставить Энрике, ощущая его футбол «стереотипным и очень предсказуемым».

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Все комментарии
zsfg5pch58uc
zsfg5pch58uc
вчера в 18:41
Результаты говорят, что тренер не прав.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:11
это из за ничьи с Нантом?!))
все равно в лиге 1 у псж соперников нет, им главное красивый футбол.
а 3 очка или 1 не важно, как и ссора энрике с дембеле.
парижане вновь чемпионат выиграют, приятно когда в ЛЧ результаты есть, но.... пока псж как и реал, находится в низу таблицы с аутсайдерами, такое себе дембеле.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 6ap5wgqme5ty (раскрыть)
вчера в 17:27
Куда ему лучше уйти, чтобы проблем было как можно меньше?
6ap5wgqme5ty
6ap5wgqme5ty
вчера в 17:26
С дембелоидом всегда у всех проблемы
Гость
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