У Луиса Энрике и Усмана Дембеле очень натянутые отношения

Отношения между тренером Луисом Энрике и игроком ПСЖ Усманом Дембеле были сложными с начала сезона и пришли к еще большему разладу на этой неделе.
Вингер был удален в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов и не попал в стартовый состав на игру с «Нантом» (1:1). Тренер, отрицающий взаимосвязь между двумя событиями, ранее уже наказывал француза невключением в состав на матче ЛЧ с «Арсеналом» (0:2).
Энрике раздражен нарушением дисциплины в команде и послал игрокам жесткий сигнал. Отмечается, что Дембеле не до конца понял направленные против него санкции, так как другие футболисты тоже опаздывали в другие моменты сезона. Он посчитал недопуск на матч с «Арсеналом» чрезмерной мерой.
Кроме того, футболист не понимает игру, которую хочет поставить Энрике, ощущая его футбол «стереотипным и очень предсказуемым».
все равно в лиге 1 у псж соперников нет, им главное красивый футбол.
а 3 очка или 1 не важно, как и ссора энрике с дембеле.
парижане вновь чемпионат выиграют, приятно когда в ЛЧ результаты есть, но.... пока псж как и реал, находится в низу таблицы с аутсайдерами, такое себе дембеле.
все равно в лиге 1 у псж соперников нет, им главное красивый футбол.
а 3 очка или 1 не важно, как и ссора энрике с дембеле.
парижане вновь чемпионат выиграют, приятно когда в ЛЧ результаты есть, но.... пока псж как и реал, находится в низу таблицы с аутсайдерами, такое себе дембеле.