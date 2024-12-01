Губернатор Самарской области высказался о роли агента Андреева в «Крыльях»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о роли агента Павла Андреева в «Крыльях Советов».

Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить.