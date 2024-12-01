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Губернатор Самарской области высказался о роли агента Андреева в «Крыльях»

вчера, 19:42

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о роли агента Павла Андреева в «Крыльях Советов».

Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить.

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AlVi77
AlVi77 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:14
Истина как обычно в середине. Андреев берет на карандаш очень много талантов молодых, их ведет, много условий в контрактах прописывается. Понятно что за это он хочет получить много, но в крыльях он реально борщит. Простым болельщикам конечно не известны суммы, которые получает клуб и лично Андреев при переходе игроков из крыльев в топы, есть только слухи. И если слухи хоть каплю правдивы, то за Соболева клуб получил 100 млн руб, а Андреев 4 млн долларов. По Сергееву вроде распил был пополам 200/200. За глушенкова клуб 200 получил, Андреев сильно больше. Для Андреева клуб - полигон, его интересует, чтобы кто-то выстрелил и быстрее его слить, больше переходов, больше денег. Все бы ничего, но прописанные деньги для клуба закрывают только полученные зарплаты ранее игроком и штабом, никого стоящего уже не купить и Андреев с удовольствием подсовывает очередную партию. Партии к сожалению не столь яркие, как раньше. Ярко стрельнуть может разве что Бабаев. Вот такой круговорот. Тут о развитии и речи быть не может. Губернатор наш мягко говоря не прав в своих речах и скандалах, но и делать что-то надо, естественно. Пусть селекцию в клубе выстраивают, чтобы вместо Андреева вели себе игроков с академий.
И как бы я ненавидел Зенит за его финансовые возможности не могу не поставить им жирнющий плюс за правильные продажи игроков. Казалось бы как можно отбить трансферы Халка, Витселя, Малкома... А там местами иксы для клуба, то есть отдел работает и не плохо работает, а у нас... Игрок сборной 200 лямов деревом
memphis
memphis
вчера в 21:16
А где слова благодарности команде и тренеру? Капец его несёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:44
Парень укомплектовал команду ребятами на миллионы рублей которые обыгрывают в гостях команду укомплектованную на миллионы евро....
Что не так то ???
Гость
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