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«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

вчера, 22:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему Форест» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 18-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло. На 47-й минуте «Ноттингем Форест» снова вышел вперёд, забил Морган Гиббс-Уайт. На 54-й минуте Крис Вуд забил третий мяч гостей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один мяч.

МЮ идёт на 13-м месте (19 очков), «Ноттингем Форест» занимает 5-е место (25 очков).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
Согласен, но отчасти и вот почему.
Выполнять свою работу, как ты говоришь, н о р м а л ь н о - для МЮ этого недостаточно. МЮ - топ клуб. Работая в МЮ надо землю с дёрном/асфальтом грызть, либо вообще не работать. Другого не дано. Но по факту - н о р м а л ь н о работают и те (администрация) и другие (игроки).

Поэтому по Рэдклиффу останусь при своём мнении - рыба с головы гниёт.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:35
Все же крайним сделали Эшуорта, которого уволили после матча
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:59
Наверное, скорее Дзюба получит ЗМ.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:28
Сейчас Амориму уместно было бы снова выразиться длинным текстом.
Будто он приехал в команду, где ему принесут трофеи.
И вообще кто посоветовал накупить низкорослых дефов и потом говорят о проблемах при стандартах. За то у них есть Зиркзе и часто недоступный Маунт. Амориму еще предстоит освоиться в АПЛ, где стандарты будут иметь важное значение.
Вся комплектация состава ущербная, интересно чтобы с этим составом показал бы великий Пеп. А вот кажется ничего и тем более будет сложно Амориму.
И возникает еще вопрос - почему они набирают тренеров без опыта в АПЛ которые могут быть обречены на провал.
Вопросов много и их нужно решать теперь тренеру.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 11:27
Вполне возможно что не из-за Роналду совсем. Но, факты говорят что именно после прибытия Роналду у Сульшера начались проблемы.... До этого было 2 место в АПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:17
Первое.
В МЮ идёт перестройка.... Пришёл из Спортинга хороший тренер - Амориму.
В Португалии поставил отличную игру и здесь разберётся кто есть кто, но для этого необходимо время!
Второе.
А кто сказал, что лесники "мальчики для битья"?
Посмотрите - вся АПЛ в щепках....)
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 09:11
Это всё из- за Роналду
?
Это же поэтому МЮ нормально не играет ?
матос
матос
сегодня в 09:04
Лесников с победой. Крис Вуд весьма неплох.
chromage
chromage
сегодня в 06:40
От МЮ блин одно название клуба и осталось. Остальное в этом сезоне что так себе.
112910415
112910415
сегодня в 05:10
главное, чтобы руки не опустились у тренера !
очень много работы впереди ...
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
сегодня в 02:59
Как-то жалко Аморима, ему даже замены проводить некем, там считай вся скамейка это мусор на выброс. Отдельно про Магуайра, Рэшфорда и Эриксона, я еще 2 года назад говорил что это хлам от которого избавляться нужно,но они до сих пор в команде, а теперь прибавились Зиркзеи всякие, Маунты и т.д. А теперь пойди избавься от этого г0ва
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:10
Не соглашусь, что дело в Рэдклиффе. Он нанял Эшворта и Беррарду, и те вроде бы свою работу выполняют нормально.

Я считаю, что пора бы уже игрокам начинать брать ответственность за плохую игру и на себя. А то Рэгфорда критиковать нельзя, потому что он детям помогает, Каземиро много чего с Реалом выиграл, а Гарначо будет считаться молодым и перспективным до 30 лет, как Лингард, поэтому у него все еще впереди.

Руководство пришло новое, которому вроде не все равно, тренер пришел новый, успешный, а результаты все те же. Напрашиваются выводы, что все-таки дело в игроках...

Но абсолютно согласен, что если подход не поменяется, то козлом отпущения в очередной раз окажется тренер
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:10
Лайк за "Карнавальную ночь".
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:55
...вот и мои ставки не работают, Мбаппе тёргается-пыжится, а забивает опять вездесущий Джуд!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:35
Морган : Верните ТХ.. 🤭
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Скоро Альфонсо Дейвис подтянется, "весело" будет!!!
Nipper
Nipper
вчера в 23:07
Без паники, всё наладиться! Аморим затащит!
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:04
...хуже будет! Манчестеру! В Мадриде разберёмся,
будь спок!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:00
Надо Рэдклиффу продать свои акции МЮ и заниматься чем угодно, но не футболом. Налицо полная неуправляемость на административном уровне..., и Аморим - новый козёл отпущения.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:59
Или Мбаппе вместо левых вингеров перейдёт в МЮ хуже не будет))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:57
В день когда умерла Кэт Фиппс, которую сегодня торжественно проводили в мир иной (сабыв напомнить, что её уволили при Редклиффе, который отлучил от зарплаты и САФа, это тот при котором Милан ничего не выиграл, и Ницца божиться и крестится) снится Тен Хаг перед матчем очередным и говорит, эта команду нужно продать , молодежь выпустите хуже не будет, чегодня снился Аморим я ему говорил может играть в 5 защей или фланги сдвоить рэш под ним гарначо, антони под ним амад, говорил это может работать против топ команд, а так мы увязнем и пропустим
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:55
...сижу и не курю (бросил), и делаю ставки,тихо сам с собою,
что произойдёт раньше, Мбаппе наконец заиграет или МЮ
станет похожим на Манчестер Юнайтед, тот родной и близкий
(английский)...?!?!?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Долго еще Тен Хага будут помнить...
azkan
azkan ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 22:51
Если прямо сейчас почистить вылетят в чемпионшип.
Терпения фанатам МЮ, Аморим должен всё разрулить,
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:47
Тут только очистка Чемпионшипом, шелуха отвалится, либо Юнайтед оф Манчестер финансировать ибо эти обречены
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:40
Да уж, не позавидуешь Амориму....вроде старается тренер, видны его идеи, но собственные игроки создают тренеру дополнительные трудности....не скажу, что Ноттингем был сильнее, просто реализация была отличной! Угарде при Амориме заиграл куда лучше, чем при ЭТХ, плюс Диалло оправдывает доверие, не всё плохо в МЮ. Работы у тренера много, нужна чистка состава МЮ
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:40
В нынешних провалах МЮ в АПЛ виноват САФ. Он так сильно поднял МЮ на вершину, что даже спустя десяток лет никто не может вернутся на эту вершину....
Кстати в идеале не надо было убирать Сульшера. Очень жаль.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:40
В ЛЧ можно даже выиграть финал,Но в АПЛе ,каждый матч высасывает из тебя кровь и стать победителем этой лиги очень и очень сложно. Сегодня КП дали бой Гвардиоле и его миллиардному детищу...
Аморим добро пожаловать в Ад!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:39, ред.
Он пережил их всех, тот кто кормит детей вы спрашивали чем он их кормит, ответ на фото
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:38
Тренеры меняются, а в МЮ всё стабильно.
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