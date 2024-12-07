«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

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вчера, 22:32

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему Форест» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ .

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 18-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло. На 47-й минуте «Ноттингем Форест» снова вышел вперёд, забил Морган Гиббс-Уайт. На 54-й минуте Крис Вуд забил третий мяч гостей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один мяч.