«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему Форест» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 18-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло. На 47-й минуте «Ноттингем Форест» снова вышел вперёд, забил Морган Гиббс-Уайт. На 54-й минуте Крис Вуд забил третий мяч гостей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один мяч.
МЮ идёт на 13-м месте (19 очков), «Ноттингем Форест» занимает 5-е место (25 очков).
Я считаю, что пора бы уже игрокам начинать брать ответственность за плохую игру и на себя. А то Рэгфорда критиковать нельзя, потому что он детям помогает, Каземиро много чего с Реалом выиграл, а Гарначо будет считаться молодым и перспективным до 30 лет, как Лингард, поэтому у него все еще впереди.
Руководство пришло новое, которому вроде не все равно, тренер пришел новый, успешный, а результаты все те же. Напрашиваются выводы, что все-таки дело в игроках...
Но абсолютно согласен, что если подход не поменяется, то козлом отпущения в очередной раз окажется тренер
Я считаю, что пора бы уже игрокам начинать брать ответственность за плохую игру и на себя. А то Рэгфорда критиковать нельзя, потому что он детям помогает, Каземиро много чего с Реалом выиграл, а Гарначо будет считаться молодым и перспективным до 30 лет, как Лингард, поэтому у него все еще впереди.
Руководство пришло новое, которому вроде не все равно, тренер пришел новый, успешный, а результаты все те же. Напрашиваются выводы, что все-таки дело в игроках...
Но абсолютно согласен, что если подход не поменяется, то козлом отпущения в очередной раз окажется тренер