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«Ювентус» ушёл от поражения в матче против «Болоньи»

вчера, 21:57
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью против «Болоньи» (2:2) в матче 15-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 30-й минуте забил нападающий «Болоньи» Дан Ндойе. На 50-й минуте со скамейки запасных удалили тренера «Ювентуса» Тиаго Мотту. На 53-й минуте полузащитник Томмазо Побега отправил второй гол в ворота «Ювентуса». На 63-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тейн Копмейнерс отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время форвард Самуэль Мбангула вырвал ничью для «Ювентуса».

«Ювентус» идёт на 6-м месте (27 очков), «Болонья» занимает 8-е место (22 очка).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 08:01
В первыэ матчах был видны отличия,я даже не узнал Юве, прессинг, агрессия,контроль,начиная с матча с Штуттгартом играем чуть лучше чем Аллегри,я про это, надоели ничьи с аутсайдерами и середняками.
112910415
112910415
сегодня в 05:19
реальность такова, какова она есть ... )
ballak144
ballak144
сегодня в 04:16
3 года здесь в мастерсте физрука никто не сомневался, а тут уже про Мотту заговорили, не прошло и полгода, мда уж... Всем нужно все и сразу.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 22:31
Начали более менее играть после 0-2,МС хоть и мертвый не простит этого,нет созидания в центре,все больше и больше сомневаюсь в тактическом мастерстве Тьяго Мотты.
9vh55wbchefd
9vh55wbchefd
вчера в 22:02
Юве еле отскочил, вовремя отыгрались
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