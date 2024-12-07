«Ювентус» ушёл от поражения в матче против «Болоньи»

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вчера, 21:57

«Ювентус» сыграл вничью против «Болоньи» (2:2) в матче 15-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 30-й минуте забил нападающий «Болоньи» Дан Ндойе. На 50-й минуте со скамейки запасных удалили тренера «Ювентуса» Тиаго Мотту. На 53-й минуте полузащитник Томмазо Побега отправил второй гол в ворота «Ювентуса». На 63-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тейн Копмейнерс отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время форвард Самуэль Мбангула вырвал ничью для «Ювентуса».

«Ювентус» идёт на 6-м месте (27 очков), «Болонья» занимает 8-е место (22 очка).