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«Манчестер Сити» не смог победить «Кристал Пэлас»

вчера, 19:55
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Кристал Пэлас» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (2:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. На 30-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 57-й минуте Максенс Лакруа вывел хозяев поля вперёд. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис сравнял счёт. На 84-й минуте Льюис получил красную карточку.

«Кристал Пэлас» идёт на 16-м месте (13 очков), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (27 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 12:16
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:07
Спасибо, стараюсь беречь! Согласен, здоровье - сон, нервы дороже всего!)
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Творческие люди, рано или поздно, так или иначе терпят поражения, в зависимости от обстоятельств. Как сказал Наполеон, после поражения на Ватерлоо: "Никто не застрахован от случая"...

Береги Здоровьe, Дружище- это важнее любого футбола!!!)))
Удачи тебе- во всём и всегда!!!!!!!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 11:55, ред.
Гадать можно вечно. Гвардиола топовый тренер, его зовут в топ клубы, там он показывает высокие результаты.
Для Байера есть масса тренеров его уровня.
Победа в бундеслиге это отчасти провал Баварии, слабая игра, потому фармацевты и выиграли.

Против Аталанты мы увидели, что ничего особенного из себя не представляют они. То был разовый успех!
Это подтверждает и нынешний сезон!
Для примера, в АПЛ и Лестер выиграл чемпионат, так совпало, что многие не показывали свою игру.
Дай Раньери 10 сезонов, хотя бы разок повторить - не получится.
Поэтому, не нужно так возносить Алонсо. Никому ничего не доказал. А Гвардиола в Байера никогда не будет. Не его уровень! Вы говорите деньги шейхов, а в Мадриде, в Барселоне чьи деньги? Футбол - это бизнес, у топов есть всегда деньги.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:46
Приветствую, уважаемый Виктор!!!
Я и не спорю, что для таких клубов как Аталанта Гасперини подходит, но не для топов, чтобы сравнивать с Гвардиолой или любым другим тренером, который на дистанции добился исторических успехов.
Допустим, Моуринью выстрелил отлично, но дальше у него не пошло, начал бегать из клуба в клуб, но всё равно считается топ, и с ним никак не сравнить Гасперини.
Чёрная полоса у португальца долгая!
Не знаю насколько Гвардиола угодил в кризис, но сезон точно провальный. Дальше поживём увидим!
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 11:35
Приветствую, мой юный Друг!!!
Гасперини- очень талантливый тренер, надо признать, хотябы по тому, как он грамотно разобрался с Алонсо в финале ЛЕ, весной. Но на мой взгляд, для больших клубов, таких как Реал или МС- он не подходит. Буквально, пару дней назад, смотрел игру Аталанты, и не могу сказать, что она меня впечатлила, не была она похожа на чемпионскую... Гасперини классно читает соперника, просчитывает на несколько ходов вперед, но его футбол- простоватый, также, как и футбол Алонсо, к примеру... Его футбол, разительно отличается от футбола Гварда или Анчи. Но при всем этом, конечно, очень талантливый тренер, без сомнений.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:17, ред.
Разница ощутима если сравнивать матчи при Вальверде и Хави.
Либо психологически игроки МС сломались, так как в любой момент с них могут снять очки в АПЛ и чемпионства.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 09:04
Вот как думаешь
Если после Алонсо допустим придет Гвардиола - он будет выигрывать Бундеслигу несколько сезонов подряд
?
Как он это делает с МС
Только бюджет остается прежним
Никаких нарушений фин феерплей
И тем более денег шейхов
?
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 22:50
Таких как Гасперини за сезон по три менял Перес в Мадриде. Пуст берёт в Реал, и тогда посмотрим, сколько матчей продержится этот талантливейший тренер, которого раньше никто не заметил.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:45
Сливочные всегда впереди всех наговаривают на Гвардиолу. Причины нам давно известны!

Он рекордсмен в АПЛ, смог построить идеальную машину, МС при нём всегда играл фантастически красиво, выиграл достаточно титулов. Такой сезон был неизбежен!
Но сейчас для вас хорошеюий отрезок сочинять басни про два равных состава.
А вот Анчи бедолага "мучается".... Да если бы мучался, то жаловался как обычно, что его не уважают...

Ла Лигу и Хави выиграл с супер проблемной Барселоной, но его нельзя сравнить и близко с Гвардиолой.
В этом сезоне и Флик может выиграть с юношами из Ла Масии, но это не показатель силы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:37
в следующем туре дерби двух кризисных Манчестеров.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:36
а кто хоронит Арсенал. Доминатор вроде бы довольно быстро выкарабкался из кризисной ямы и команда вернула своё лицо. Пока что у Сити это не получается. Холан всё равно не тащит команду,ни голами,ни лидерскими качествами,мечтает о каком то саудовском мешке. Своих конечно 80-90 лямов он безусловно стоит,но не больше Сотки. Защиту Орлы вскрывали и по центру и по флангам. КДБ отыграл в принципе значительно лучше,чем предыдущие матчи,может наберёт форму.
UncleZack
UncleZack
вчера в 21:42
Дайте шарлатану еще пару лярдов на исправление ситуации)))
Маг_тм
Маг_тм ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:40
Да какая там машина от Флика, пару матчей выиграли на кураже, и то у команд, которые в таком же плохом положении как и сама Барса, соперники их более менее разобрали, и вот, какие у них результаты в последних 5 матчах? 1-2 победы по-моему только
R. Carlos
R. Carlos ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:35
Ему надо еще миллиарды на трансферы
Что б путём перебора сотен игроков кого то да найти
А настроить игру с теми игроками ( одними из лучших типа и стоящих безумных денег) это не его стиль
Для меня Гасперини из Аталанты намного талантливее и лучше чем этот "дайте мне мешок денег" "тренер"
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29
У них высокая зарплата, какая ещё им нужна поддержка?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:28
Возможно Сити нужно было отпустить Пепа, у которого летом заканчивался контракт, он многое дал клубу, установил рекорды в АПЛ, но к его футболу уже многие привыкли, нужно что-то свежее....даже если летом клуб проведет чистку рядов, подпишет молодых и голодных игроков, всё равно за 2 года Пеп не создаст новую команду топ уровня! Да, сейчас только декабрь и хоронить ни Сити, ни Арсенал еще не стоит, но все же, команде нужена свежая кровь, а тренеру новые идеи
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Это у сливок привычка ныть про игроков?)) Решил с больной головы на здоровую. В прошлом сезоне Реал, играя весь сезон с резервным вратарём и практически без центральных защитников, вместо которых играли крайний защитник и полузащитник, выиграли Ла Лигу и ЛЧ.
И при всём при этом Анчелотти никогда не опускался до нытья Гвардиолы, с заявлениями: «Просто верните мне моих игроков и вы увидите «Ман Сити». Так что, если говорить про нытьё, то это к вашему "больше чем тренеру" Пепу, который при первых же трудностях впадает в истерику как малолетка от неразделённой любви.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Ещё 5-10 минут и "стекольщики" раздавили бы горожан.
В конце игры такой вал на ворота Хосепа..... мама не горюй.
Непонятная ситуация - неужели без Родри МС беспомощен...
А может Гвардиолу игроки решили заменить?
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:45
Почему это в Реале некому играть? Отсутствует несколько игроков, они достойно заменены. Привычка просто у сливок странная, вот это нытьё про игроков.
В Барселоне вообще выходят 17 - 18 ти летние и ничего.

А вот у сити прям два состава! Гвардиола тоже хочет своих игроков, как и Анчи, который чуть что буксует.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Думаю Пеп обратил внимание на машину Флика и хочет сотворить нечто подобное, а подобные эксперименты отбрасывают в каменый век. Философия Пепа совсем другая и отличается от философии Флика.
azkan
azkan
вчера в 20:27, ред.
Фенер не смог победит Кристал Пэлас))
А так никогда такого не было и вот снова..)) теряют очки. Почему не играть как во втором голе Сити? Но и КП нужно отдать должное, очень дерзко играли.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Сити просто наелся.
им нужна небольшая перестройка, свежая кровь и все наладится.
все переживают неудачи у всех клубов бывают спады.
пример далеко не надо идти.
недавно Челси, сейчас МЮ, Барса, Реал, МС, Дортмунд....Рома(!!!).
главное не падать духом и быть с своей командой до конца!
да, нам не очень хочется смотреть на такие спады таких великих команд.
но сейчас командам очень нужна поддержка с стороны фанатов.
все будет хорошо)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:25
Как игроки МС пачками попадают в списки лучших?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:22
Ну, вот начало положено, первое очко, начало возрождения ))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:15
Ну не шмогли, мы, не шмогли.. и куда-то растаяла туча восторженных фанатов сити..готовятся к встрече в ЧШ?.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:13
Хит-парад раздачи очков от Манчестер Сити продолжается!
112910415
112910415
вчера в 20:10
по сути, опять провал !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:02
Кристалы заслуживали большего, жаль
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:02
Странная ситуация в Сити, у них два топ состава вроде, каждый травмированный игрок достойно заменен (кроме Родри конечно) а все равно так плохо играют, я понимаю если бы было как в Реале, из-за того что некому играть, в обороне играют то ЦОП, то ПЗ, то Молодой игрок со второй команды. Там явно не только в травмах дело
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