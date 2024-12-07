«Манчестер Сити» не смог победить «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» сыграл вничью против «Манчестер Сити» (2:2) в матче 15-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. На 30-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 57-й минуте Максенс Лакруа вывел хозяев поля вперёд. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис сравнял счёт. На 84-й минуте Льюис получил красную карточку.
«Кристал Пэлас» идёт на 16-м месте (13 очков), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (27 очков).
им нужна небольшая перестройка, свежая кровь и все наладится.
все переживают неудачи у всех клубов бывают спады.
пример далеко не надо идти.
недавно Челси, сейчас МЮ, Барса, Реал, МС, Дортмунд....Рома(!!!).
главное не падать духом и быть с своей командой до конца!
да, нам не очень хочется смотреть на такие спады таких великих команд.
но сейчас командам очень нужна поддержка с стороны фанатов.
все будет хорошо)))
им нужна небольшая перестройка, свежая кровь и все наладится.
все переживают неудачи у всех клубов бывают спады.
пример далеко не надо идти.
недавно Челси, сейчас МЮ, Барса, Реал, МС, Дортмунд....Рома(!!!).
главное не падать духом и быть с своей командой до конца!
да, нам не очень хочется смотреть на такие спады таких великих команд.
но сейчас командам очень нужна поддержка с стороны фанатов.
все будет хорошо)))