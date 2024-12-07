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«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в самой концовке матча Ла Лиги

вчера, 20:22
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бетис» сыграл вничью против «Барселоны» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:2).

На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Роберт Левандовски. На 68-й полузащитник Джовани Ло Чельсо с пенальти сравнял счет. На 82-й минуте Ферран Торрес снова вывел гостей вперед. На 94-й счет сравнял 19-летний хавбек севильцев Ассане Диао.

Также на 66-й минуте был удалён главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

«Бетис» идёт на 11-м месте (21 очко), «Барселона» занимает 1-е место (38 очков).

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 00:26
Гави то как выступал: "больше такое не повторится".
По сути молодые парни без большого опыта, после травм на многое и не способны.
Где-то чуть сбавили, вот и наказывают на последних минутах, когда нужно отстоять, выгрызать.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:01
...его звали Роберт...!
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:44, ред.
Барсе нужно научится при всех непонятных ситуациях играть в бастрый короткий пас
Bobon
Bobon
вчера в 22:33
Да уж. Флик поплыл. Кажется, что он вообще не понимает что делать. Высокую линию обороны раскусили и научились играть, сегодня сыграли ниже - тоже ничего не получается. Ну и замены явно не его. Тренирует то он не Баварию на пике с физически мощными игроками, а никакущую Барсу с пацанами. По игрокам говорить нечего. Полузащита, особенно Гави, Кассадо и Де Йонг провалились полностью. С Де Йонгом все давно понятно, Кассадо тоже будет постоянно косячить, т.к. замены нет. При Бернале он на лавке сидел. А сейчас никакого другого опорника нет вообще. Ну и Гави. После травмы это вообще тихий ужас. Речь не только про гол, который он привез. А про игру в целом. Такое ощущение, что он не знает, что вообще должен делать на поле. Пользы никакой. За все время после травмы сделал только одно полезное действие - втащил Винисиусу. Больше вспомнить нечего.
протон
протон
вчера в 22:31
Команда во главе с Фликом, от команды Хави отличалась тем, что когда выигрывала в 1 мяч, не садилась вот в такую оборону, а наоборот нагнетала дальше соперников. зачем менять практически всех лидеров, когда в ЛЧ дела идут очень даже неплохо.
Бетис заслужил эту ничью
Де Йонг, Гави разочаровывают пока
Кто сказал Феррану, что он имеет право не возвращаться и не прессинговать..
Ямаль и Пенья сегодня были хороши.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:30
Сейчас наши авторы блогов будут в полном замешательстве: кого больше полоскать... Анчи или Флика ? Ждём и мы. ))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 21:25
Такими темпами Атлетико выиграет чемп :))

Бетис разбазарил столько моментов... С таким старанием и так бестолково играли.
Понравилась статистика Пелегрини: 36 матчей против Барселоны, 26 поражений... :))
UncleZack
UncleZack ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:20
И те и другие не хотят а тем временем «матрас» подкрался незаметно.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:18
Интересный в этом сезоне чемпионат Испании, обычно к январю уже понятно кто будет чемпионом, но сейчас не так
Лидеры часто теряют очки
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:33
Пока тащит дай Бог! Но возраст может резко подставить ножку в любое время!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:28
Честно говоря, с трудом верилось, что каталонцы выиграют сегодняшний матч. Бетис серьезный соперник с опытным тренером, вот они и доставили кучу проблем. Жаль, что упустили победу в самой концовке. Чуть-чуть не хватило каталонцам, но это футбол)
Барса и Реал решили нагнетать ситуацию в турнирной таблице) посмотрим, чем ответят сливочны.
112910415
112910415
вчера в 20:23
ну, нравится им турнирная интрига !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:23
А поляк все забивает и забивает...молодец
Гость
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