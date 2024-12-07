«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в самой концовке матча Ла Лиги

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вчера, 20:22

«Бетис» сыграл вничью против «Барселоны» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:2).

На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Роберт Левандовски. На 68-й полузащитник Джовани Ло Чельсо с пенальти сравнял счет. На 82-й минуте Ферран Торрес снова вывел гостей вперед. На 94-й счет сравнял 19-летний хавбек севильцев Ассане Диао.

Также на 66-й минуте был удалён главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

«Бетис» идёт на 11-м месте (21 очко), «Барселона» занимает 1-е место (38 очков).