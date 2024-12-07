Махачкалинское «Динамо» уступило «Рубину» в результативном матче

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вчера, 21:02

Махачкалинское «Динамо» дома уступило «Рубину» в 18-м туре РПЛ (2:3).

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

После этой игры «Динамо» из Махачкалы идет на 11-м месте (17 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (26 пунктов).