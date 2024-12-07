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Махачкалинское «Динамо» уступило «Рубину» в результативном матче

вчера, 21:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 3Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» дома уступило «Рубину» в 18-м туре РПЛ (2:3).

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

После этой игры «Динамо» из Махачкалы идет на 11-м месте (17 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (26 пунктов).

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:02
Купят Мусаева,Сулейманова,Алиева,Мусалова,Жемалетдинова,другого Мусаева.Всех дагестанцев вернут в клуб.И,нормально всë будет!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:59
Одних продадут,других купят.Не вылетит Динамо Махачкала!
протон
протон ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
сегодня в 02:02
Ну, можно мы поразмышляем? Клуб, который в начале сезона дважды обыграл Спартак. Отбирал очки у ведущих клубов, под конец первого сезона начал отдавать силы и нижестоящим клубам. Как Вы думаете, с чем это связано? Пару игроков Динамо Мах ведут переговоры о трансфере Волков, Касинтура ну еще пару игроков не помню имен. Шомочка не против продать и заработать).
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:49
Динамо Махачкала,ин Ша Аллаh,не покинет пл!
chromage
chromage
вчера в 23:44
Лететь 0-2 и выиграть 3-2... это что-то с чем-то, друзья.
chromage
chromage ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:43
Спасибо, брат!
протон
протон
вчера в 22:20
Рубин молодцы, дали бой. Мах. Динамо, скорее всего покинет ПЛ, так как уже идут разговоры о продаже ведущих игроков. Волкова, Касинтуры итд. Шамиль Газизов не даст соврать. А начинали не плохо...
gorets004
gorets004
вчера в 22:03
зацепится бы за ПЛ,в этом сезоне,а далее эта команда даст результат.уверен.
gorets004
gorets004 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:01
2 суток шел непрерывный дождь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:48
Рубиновых с победой!
Набрали ход не шуточный!
Так и до Барселоны доберутся...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:28
Болельщиков Рубина с победой в гостях на "огороде" махачкалинского Динамо.
Пепс
Пепс
вчера в 21:21
Рубиновые с победой !!!!)))) ⚽⚽⚽ не получилось посмотреть,((( рад что последнюю игру года выиграли 👍👍👍Молодчики
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:08
Ну во-первых что хотелось бы сказать, так по климатическим условиям Махачкала это условно не Магадан и не Анадырь. Все же газон на поле футбольном можно и мягко говоря получше иметь, несмотря на декабрь. А то картинка, опять же условно, как из лихих 90-х. Из того что читал, вроде как, будут исправлять,.Не мешало бы. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, то игра "Динамо Мх " понятна. Тренерская команда, с учетом финансовых возможностей и соответственно состава оборонительного стиля, мало забивает, пропускает тоже с неохотой. Но сегодня как-то и забивали и пропускали. По "Рубину" изначально складывалось впечатление, что футболисты уже в отпуске. Тем не менее с 0-2 не только ушли, а еще и победу волевую добыли, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а болельщикам "Динамо " не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Вещий
Вещий
вчера в 21:07
Вот уж повеселили болельщиков таким матчем.... Казань с победой.
Гость
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