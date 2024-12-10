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Моуриньо: «Надеюсь, Николас Уильямс будет играть в форме „Реала“»

вчера, 21:20

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее работал в «Реале», сравнил игрока «Атлетика» Николаса Уильямса и нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

На чемпионате Европы болельщики только и говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он отличный парень, но я предпочитаю Нико.

Надеюсь, что он будет играть в белой форме, ибо в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала».

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:48
Одного уже переодели в белую форму Реала, теперь каждую ночь поют колыбельную ему.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:37
Куда его? В Реале и так левых вингеров переизбыток.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:34
Пока вообще не похоже, чтоб реал им интересовался. Там слева есть кому играть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:48
раньше ты был одним из лучший тренер апл.
но в последние годы твоя тактика - или трусливый футбол или автобус.
надеюсь, Атлетик Бильбао размажет тебя))
Гость
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