Моуриньо: «Надеюсь, Николас Уильямс будет играть в форме „Реала“»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее работал в «Реале», сравнил игрока «Атлетика» Николаса Уильямса и нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
На чемпионате Европы болельщики только и говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он отличный парень, но я предпочитаю Нико.
Надеюсь, что он будет играть в белой форме, ибо в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала».
но в последние годы твоя тактика - или трусливый футбол или автобус.
надеюсь, Атлетик Бильбао размажет тебя))
но в последние годы твоя тактика - или трусливый футбол или автобус.
надеюсь, Атлетик Бильбао размажет тебя))