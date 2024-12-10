Моуриньо: «Надеюсь, Николас Уильямс будет играть в форме „Реала“»

Главный тренер «Фенербахче» , который ранее работал в «Реале», сравнил игрока «Атлетика» и нападающего «Барселоны» .

На чемпионате Европы болельщики только и говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он отличный парень, но я предпочитаю Нико.

Надеюсь, что он будет играть в белой форме, ибо в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала».