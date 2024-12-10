Слот о лидерстве «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Не знаю, важно ли это»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о лидерстве своей команды в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Красные» выиграли пять матчей из пяти и набрали 15 очков.

Сложно что-то сказать по этому поводу, не знаю, важно ли это. Только в конце сезона будет понятно, полезно ли было какой-либо команде лидировать в Лиге чемпионов, полезно ли было оказаться в топ-8. Мы играем основным составом, стараемся делать всё, чтобы занимать самое высокое место. И если это приведёт нас к тому, что в 1/8 финала мы попадём на сильного соперника, то в следующем сезоне будем действовать иначе, возможно.