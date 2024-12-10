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Слот о лидерстве «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Не знаю, важно ли это»

вчера, 12:44

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о лидерстве своей команды в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Красные» выиграли пять матчей из пяти и набрали 15 очков.

Сложно что-то сказать по этому поводу, не знаю, важно ли это. Только в конце сезона будет понятно, полезно ли было какой-либо команде лидировать в Лиге чемпионов, полезно ли было оказаться в топ-8. Мы играем основным составом, стараемся делать всё, чтобы занимать самое высокое место. И если это приведёт нас к тому, что в 1/8 финала мы попадём на сильного соперника, то в следующем сезоне будем действовать иначе, возможно.

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Все комментарии
3zcnzr5nqmdp
3zcnzr5nqmdp
вчера в 16:34
Цирк, а не формат
kd9355eahtpr
kd9355eahtpr
вчера в 16:34
А кто знает?)
8p2g6jkm6fs5
8p2g6jkm6fs5
вчера в 13:24
Оно само так получается, конкуренты теряют очки
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16
А ведь Арне затронул интересную тему - не известно как по новой формуле лучше построить тактику борьбы в ЛЧ . Прилагать максимум усилий и стараться занять место как можно выше в таблице на предварительном этапе или достаточно попасть в первую восьмёрку, а больше внимание уделять насущным проблемам , например борьбе в собственном чемпионате?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:45
Да пока не ясно, что будет весной) Но ход у Ливера шикарный конечно
Гость
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