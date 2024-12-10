Шахин: «Хотим попасть в топ-8 Лиги чемпионов, но Бундеслига для нас важнее»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд поделился мнением о значимости предстоящего матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Важен ли этот поединок для места в турнирной таблице? Он ничем не отличается от других встреч. Каждая из них неповторима. Я смотрел на них так же, будучи футболистом.

Мы на равных с «Барсой» и хотим попасть в топ-8, и если мы победим, то проясним картину, но для нас самый важный турнир – это Бундеслига, ибо это наиболее объективное соревнование.

Наш приоритет – финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного удачи при жеребьевке.