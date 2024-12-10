Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Шахин: «Хотим попасть в топ-8 Лиги чемпионов, но Бундеслига для нас важнее»

сегодня, 17:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин поделился мнением о значимости предстоящего матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Важен ли этот поединок для места в турнирной таблице? Он ничем не отличается от других встреч. Каждая из них неповторима. Я смотрел на них так же, будучи футболистом.

Мы на равных с «Барсой» и хотим попасть в топ-8, и если мы победим, то проясним картину, но для нас самый важный турнир – это Бундеслига, ибо это наиболее объективное соревнование.

Наш приоритет – финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного удачи при жеребьевке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бонуччи рассказал о предложении «Манчестер Сити» в 2016 году
Сегодня, 15:35
Слот о лидерстве «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Не знаю, важно ли это»
Сегодня, 12:44
Мбаппе высказался о совместной игре с Месси
Вчера, 09:57
Мбаппе — о ПСЖ: «Я всегда поддерживал связь, нельзя так просто оборвать её»
08 декабря
Сауль: «Симеоне изменил историю „Атлетико“»
08 декабря
Анчелотти: «Постепенно мы возвращаемся на свой уровень»
08 декабря
Все комментарии
7xj6nqhnfy7f
7xj6nqhnfy7f
сегодня в 19:48
Нынешняя Барселона им вполне по силам
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:10
Игра Как говорится всё расставит по своим местам
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:29
В бундеслиге без проблем в топ-8 попасть)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 