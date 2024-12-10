Хедира: «Винисиус должен быть немного более уважительным к соперникам»

Экс-игрок «Реала» высказался о нападающем «сливочных» в контексте «Золотого мяча»-2024. Бразилец не получил награду.

Винисиус тоже заслуживает [«Золотой мяч»]. Вини меняет ход игры. Когда «Реал» теряется, мяч отдают Винисиусу, и он все исправляет. Но я должен отметить его поведение в некоторых ситуациях – часто он выглядит раздраженным. Криштиану в молодости был примерно таким же, но он быстро изменился.

Если Винисиус хочет быть как Месси, Зидан, Криштиану и Хави, то должен быть немного более уважительным к соперникам, к арбитрам... Ему нужно измениться. Но если говорить о футболе, то, разумеется, он номер один.