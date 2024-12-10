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Хедира: «Винисиус должен быть немного более уважительным к соперникам»

вчера, 18:14

Экс-игрок «Реала» Сами Хедира высказался о нападающем «сливочных» Винисиусе Жуниоре в контексте «Золотого мяча»-2024. Бразилец не получил награду.

Винисиус тоже заслуживает [«Золотой мяч»]. Вини меняет ход игры. Когда «Реал» теряется, мяч отдают Винисиусу, и он все исправляет. Но я должен отметить его поведение в некоторых ситуациях – часто он выглядит раздраженным. Криштиану в молодости был примерно таким же, но он быстро изменился.

Если Винисиус хочет быть как Месси, Зидан, Криштиану и Хави, то должен быть немного более уважительным к соперникам, к арбитрам... Ему нужно измениться. Но если говорить о футболе, то, разумеется, он номер один.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:09
к мудрым словам так редко прислушиваются ... (
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:08
...чел заслуженный, стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы немецкой сборной на мировом первенстве 2014 года, правильное мнение...!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:06, ред.
По мне так он не лучший а один из лучших
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
Человек высказал свое мнение... А Винисиус просто обыкновенный человек...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Как ему быть уважительнее, если вокруг одни расисты??!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:45
Сколько игроков, столько и мнений...
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