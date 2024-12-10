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Бонуччи рассказал о предложении «Манчестер Сити» в 2016 году

вчера, 15:35

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о предложении «Манчестер Сити» в 2016 году.

Маротта сказал, что не продаст меня даже за 100 миллионов евро. Предложение из Англии было недалеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта сдержали свое слово. Год спустя Гвардиола сказал, что возьмет меня, но прежде придется продать Мангаля и Отаменди. Но я не мог ждать.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:35
Легенда Милана) сыграв за них всего 9 месяцев 😁
Как он радовался то своему голу в ворота можно сказать родного Ювентуса, и через год вернулся играть обратно, словно ничего и не было
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:32
Еще бы) Столько трофеев бы выиграл))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:19
Жалеет, что не перешёл в свое время)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
Дела давно минувших дней....
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