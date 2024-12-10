Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о предложении «Манчестер Сити» в 2016 году.
Маротта сказал, что не продаст меня даже за 100 миллионов евро. Предложение из Англии было недалеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта сдержали свое слово. Год спустя Гвардиола сказал, что возьмет меня, но прежде придется продать Мангаля и Отаменди. Но я не мог ждать.
Как он радовался то своему голу в ворота можно сказать родного Ювентуса, и через год вернулся играть обратно, словно ничего и не было
Как он радовался то своему голу в ворота можно сказать родного Ювентуса, и через год вернулся играть обратно, словно ничего и не было