Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Мбаппе — о ПСЖ: «Я всегда поддерживал связь, нельзя так просто оборвать её»

вчера, 22:57

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношениях с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ — клуб, который очень много значил для меня. Я провёл там семь лет, и это очень напряжённое место, в хорошие и плохие времена. Я провёл семь замечательных лет. Возможно, моей ошибкой было то, что я всё смешивал. У меня были конфликты с людьми, я отстаивал свои права как игрок, но я не представлял клуб, я никогда не смешивал всё с игроками, людьми в составе.

Болельщики могли бы быть более выразительными. Они говорят, что Килиану всё равно, думают, что это было хобби перед отъездом в Мадрид. Я смотрю каждый матч ПСЖ. Я знаю сердце клуба. Когда они проигрывают, я знаю, что это тяжело. Это ПСЖ кормит всех. Я всегда поддерживал связь с клубом, нельзя вот так просто оборвать её.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сауль: «Симеоне изменил историю „Атлетико“»
Вчера, 14:34
Анчелотти: «Постепенно мы возвращаемся на свой уровень»
Вчера, 12:43
«Увы, мы не фавориты». Мареска — об игре с «Тоттенхэмом»
Вчера, 10:33
Компани: «Игра с „Хайденхаймом“ была непростой»
Вчера, 08:50
Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице»
Вчера, 08:36
Ибрагимович назвал клуб, за который хотел играть во время карьеры
07 декабря
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:32, ред.
Мбаппе о ПСЖ я на связи и с макроном на в том числе
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10, ред.
Больно мого его сегодня!Голова кругом идёт)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:51
Мбаппе — о ПСЖ: «Я всегда поддерживал связь, нельзя так просто оборвать её»


Конечно нельзя, они ещё 55 лямов же тебе должны. За которые ты судишься нынче.
А вы о любви к клубу подумали?)
shur
shur
вчера в 23:10
... экономическую связь,теперь так просто не оборвёшь!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 