Мбаппе — о ПСЖ: «Я всегда поддерживал связь, нельзя так просто оборвать её»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношениях с «Пари Сен-Жермен».
ПСЖ — клуб, который очень много значил для меня. Я провёл там семь лет, и это очень напряжённое место, в хорошие и плохие времена. Я провёл семь замечательных лет. Возможно, моей ошибкой было то, что я всё смешивал. У меня были конфликты с людьми, я отстаивал свои права как игрок, но я не представлял клуб, я никогда не смешивал всё с игроками, людьми в составе.
Болельщики могли бы быть более выразительными. Они говорят, что Килиану всё равно, думают, что это было хобби перед отъездом в Мадрид. Я смотрю каждый матч ПСЖ. Я знаю сердце клуба. Когда они проигрывают, я знаю, что это тяжело. Это ПСЖ кормит всех. Я всегда поддерживал связь с клубом, нельзя вот так просто оборвать её.
Конечно нельзя, они ещё 55 лямов же тебе должны. За которые ты судишься нынче.
А вы о любви к клубу подумали?)
Конечно нельзя, они ещё 55 лямов же тебе должны. За которые ты судишься нынче.
А вы о любви к клубу подумали?)