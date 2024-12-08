Мбаппе — о ПСЖ: «Я всегда поддерживал связь, нельзя так просто оборвать её»

Нападающий «Реала» рассказал об отношениях с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ — клуб, который очень много значил для меня. Я провёл там семь лет, и это очень напряжённое место, в хорошие и плохие времена. Я провёл семь замечательных лет. Возможно, моей ошибкой было то, что я всё смешивал. У меня были конфликты с людьми, я отстаивал свои права как игрок, но я не представлял клуб, я никогда не смешивал всё с игроками, людьми в составе.