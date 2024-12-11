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Анчелотти: «Травма Мбаппе не кажется серьёзной»

сегодня, 08:19
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Аталантой».

Мадридский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Килиан Мбаппе забил на 10-й минуте и был заменен на 36-й.

Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его. Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть. Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков. Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки.

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 10:24
главное что бы не серьезная травма, а то одни возвращаются, а другие в лазарет!!
амурец
амурец
сегодня в 08:46
для Реала его его отсутствие из за травмы не кажется серьёзным
nmrqnua7qbd6
nmrqnua7qbd6
сегодня в 08:33
Большая куча денег оказалась на больничной койке. Дальше количество травм у него будет только нарастать.
Гость
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