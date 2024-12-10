МакАллистер рассказал о различиях в игре команды при Слоте и при Клоппе

Хавбек «Ливерпуля» объяснил разницу в игре при предыдущем тренере и при нынешнем наставнике .

Самое главное отличие, или то, что мы добавили, – это терпение, когда мы контролируем мяч. В этом основное различие. Теперь у нас больше игры с мячом, что дает больше голевых моментов.

Команда чувствует себя комфортно и показывает замечательный футбол, как это было в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов и против «Манчестер Сити» в Премьер-Лиге. Это придает нам больше уверенности и доказывает, что мы способны конкурировать с любым оппонентом.