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МакАллистер рассказал о различиях в игре команды при Слоте и при Клоппе

вчера, 23:33

Хавбек «Ливерпуля» Алексис МакАллистер объяснил разницу в игре при предыдущем тренере Юргене Клоппе и при нынешнем наставнике Арне Слоте.

Самое главное отличие, или то, что мы добавили, – это терпение, когда мы контролируем мяч. В этом основное различие. Теперь у нас больше игры с мячом, что дает больше голевых моментов.

Команда чувствует себя комфортно и показывает замечательный футбол, как это было в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов и против «Манчестер Сити» в Премьер-Лиге. Это придает нам больше уверенности и доказывает, что мы способны конкурировать с любым оппонентом.

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Все комментарии
juc596vu9erx
juc596vu9erx
сегодня в 02:15
Ливерпуль должен этот раз не остаться без трофеев
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:29
Недоговаривает, пёс!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Любой тренер привносит свою изюминку. Конечно, если тренер хороший...
Гость
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