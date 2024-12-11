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Гвардиола прокомментировал текущее состояние команды

сегодня, 09:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал текущее состояние команды и необходимость изменить стиль игры для возвращения уверенности.

Что нас спасёт, так это стиль, в котором мы играем! Мы не выступаем так, как должны, — мы должны действовать проще; наша сила в эти восемь-девять лет заключается в контроле мяча, мы бегаем как отчаянная команда, когда у нас нет мяча, и должны быть невероятно терпеливыми с ним, позволяя сопернику бегать и бегать… Теперь мы атакуем слишком быстро и делаем много вещей не в правильном темпе, теряем мяч и допускаем много быстрых контратак, позволяя каждому сопернику играть лучше нас! Мы должны снова упростить игру, и тогда уверенность вернётся. Когда мы будем совершать тысячу-миллион передач, это поможет нам стать теми, кто мы есть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:55
то есть работать и работать ...
allemz
allemz ответ f56fkk7xwunb (раскрыть)
сегодня в 09:46
    f56fkk7xwunb
    f56fkk7xwunb
    сегодня в 09:44
    Много от Пепа комментариев последнее время
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