Гвардиола после поражения от «Юве»: «Мы лучшие, я люблю свою команду»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» в выездном матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов:

Я не думаю, что причиной поражения стали ошибки в обороне. Причина не в этом. Нам не хватало последнего паса, когда мы много раз оказывались в штрафной площади или в районе одиннадцатиметровой отметки. В этом и была разница сегодня. Мы лучшие, я люблю свою команду, то, как мы играем, и этот результат не убедит меня в обратном.

Я анализирую то, что происходит с результатами. Конечно, я спрашиваю себя, в хорошие моменты, в плохие. Я был стабилен в хорошие и в плохие моменты. Я стараюсь найти путь, найти победу. Игра была. Я невероятно честен в понимании того, когда мы играли хорошо, а когда — нет.

«Ювентус» — отличная команда, и я желаю им всего наилучшего. Я поздравляю их с победой, будущее принадлежит им. Для нас сейчас не лучшее время, мы боремся, но наша манера игры спасёт нас, она принесёт нам победы. Мы должны настоять на своём, сейчас нет никаких оправданий, потому что мы не выигрывали в стольких матчах.