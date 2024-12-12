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Гвардиола после поражения от «Юве»: «Мы лучшие, я люблю свою команду»

сегодня, 11:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» в выездном матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов:

Я не думаю, что причиной поражения стали ошибки в обороне. Причина не в этом. Нам не хватало последнего паса, когда мы много раз оказывались в штрафной площади или в районе одиннадцатиметровой отметки. В этом и была разница сегодня. Мы лучшие, я люблю свою команду, то, как мы играем, и этот результат не убедит меня в обратном.

Я анализирую то, что происходит с результатами. Конечно, я спрашиваю себя, в хорошие моменты, в плохие. Я был стабилен в хорошие и в плохие моменты. Я стараюсь найти путь, найти победу. Игра была. Я невероятно честен в понимании того, когда мы играли хорошо, а когда — нет.

«Ювентус» — отличная команда, и я желаю им всего наилучшего. Я поздравляю их с победой, будущее принадлежит им. Для нас сейчас не лучшее время, мы боремся, но наша манера игры спасёт нас, она принесёт нам победы. Мы должны настоять на своём, сейчас нет никаких оправданий, потому что мы не выигрывали в стольких матчах.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:28
Если Аморим выиграет, то потом манкунианцы заговорят что дела налаживаются )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:31
Я ещё могу понять, когда "проседают" один - два игрока, и у них не идёт игра. В нашем случае всё говорит о том, что ВСЯ команда потеряла веру в свои силы. Вот что интересно лично для меня. Такое впечатление, что АМОК охватил всех поголовно. Разберутся и выйдут из этого состояния, в чём - чём, а в этом я не сомневаюсь.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:59
Даже злорадствовать не хочется, нынешнему положению МанСити, к этому "искусственному" клубу я равнодушен
Но честно говоря не много в шоке что Сити так пал
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:47
Гвардиола - "Я стабилен и в хорошие, и в плохие моменты"
311
311
сегодня в 13:41, ред.
Скоро все будут любить твою команду
s6fz6wz3wpgv
s6fz6wz3wpgv
сегодня в 13:15
У Пепа уже нет слов оправдываться
adekvat
adekvat
сегодня в 12:49
Мы лучшие среди худших.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Следующая игра против МЮ, там тоже проблем хватает)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:10
А играть как лучшие, когда начнем?!))) странная команда, если все сломается после травмы Родри
tp2udscpw3a8
tp2udscpw3a8 ответ 6edwfebyj3xq (раскрыть)
сегодня в 12:02
Мне кажется, тема осталась нераскрытой. Ещё три-четыре абзаца не помешали бы!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:02
Партбилет на стол товарищ и на выход!)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:01
Жду кэфов от БК в следующей игре МС....)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:56
Пора тебе менять место прописки или уйти в долгосрочный отпуск и всё переосмыслить и сделать правильные выводы.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:52
Что он говорит? Тут, впору, голову пеплом посыпать, а он заигрывает с теми, кто проиграл...
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:41
ПрОвальные слова...)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:39
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
smmuaynv62qj
smmuaynv62qj
сегодня в 11:38, ред.
Не ты один её любишь - нынче её только ленивый не любил и в каких только вариациях не происходил этот секас!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:38
Дежурно-правильные слова.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:33
Похоже на оправдания Семака после поражения от Акрона)...
Вещий
Вещий
сегодня в 11:27
Эх, знал бы я наперед такое развитие событий - не шутил бы пару недель назад по поводу чемпионшипа... Одна из сильнейшая команда в истории! Игроки - лучшие по позициям в мире! Тренер - гений всех времен и народов!.....
6edwfebyj3xq
6edwfebyj3xq
сегодня в 11:17
Пеп Гвардиола традиционно демонстрирует спокойствие и уверенность даже после поражений. Он не склонен искать виновных среди игроков, особенно защитников, а акцентирует внимание на недостатках в атакующих действиях команды. Это говорит о его вере в стратегию и философию игры, которую он прививает своей команде.

Признание важности последнего паса подчеркивает, насколько важны для него детали в игре. Гвардиола понимает, что успех зависит не только от обороны, но и от умения завершать атаки. Его подход к анализу результатов также показывает зрелость и профессионализм: он старается быть объективным независимо от обстоятельств.

Гвардиола всегда уважительно относится к соперникам, что видно из его слов о "Ювентусе". Он признаёт силу оппонента, но при этом верит в потенциал своей команды. Несмотря на текущий спад, он уверен, что стиль игры, который он культивировал, принесет плоды в будущем. Это напоминает, что для успеха нужно терпение и настойчивость, и Гвардиола готов бороться до конца, чтобы вернуть команду на победный путь.
Гость
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