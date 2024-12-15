Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Нападающий «Ньюкасла» Исак повторил клубное достижение Ширера и Коула

сегодня, 09:42

Шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:0), повторил клубное достижение форвардов «сорок» Энди Коула и Алана Ширера.

По информации источника, швед стал третьим игроком в истории клуба, забившим 20 голов в АПЛ за один календарный год. Ранее только Коулу (1994) и Ширеру (дважды, 1999 и 2002) покорялась эта отметка.

В нынешнем сезоне 25-летний Исак сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гюлер установил клубный рекорд «Реала» XXI века
Сегодня, 09:37
Туринский «Ювентус» установил два клубных антирекорда XXI века
Сегодня, 08:31
Ферран Торрес стал рекордсменом «Барселоны» в Лиге чемпионов
12 декабря
Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше
11 декабря
Палмер побил рекорд по реализованным пенальти в АПЛ
08 декабря
Станкович повторил достижение Романцева
07 декабря
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:47
Вошел в историю клуба...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 