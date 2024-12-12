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Ферран Торрес стал рекордсменом «Барселоны» в Лиге чемпионов

вчера, 22:10
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отметился дублем в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (3:2).

Таким образом, Торрес стал автором самого быстрого дубля в истории каталонского клуба в Лиге чемпионов среди футболистов, которые вышли на замену — 19 минут.

До этого только три игрока «Барселоны» забивали дубль в ЛЧ после выхода на замену — Лионель Месси (в 2008 году против «Шахтёра» за 30 минут), Кристиан Тельо (в 2012 году за 37 минут против «Байера») и Иван Ракитич (в 2015 году против БАТЭ за 72 минуты).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:22
Так тут речь про Барсу именно
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:20
Все барселонцы)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Кто-то же придумывает всё это...
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