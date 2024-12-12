Ферран Торрес стал рекордсменом «Барселоны» в Лиге чемпионов

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вчера, 22:10

Нападающий «Барселоны» отметился дублем в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (3:2).

Таким образом, Торрес стал автором самого быстрого дубля в истории каталонского клуба в Лиге чемпионов среди футболистов, которые вышли на замену — 19 минут.