Ферран Торрес стал рекордсменом «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отметился дублем в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (3:2).
Таким образом, Торрес стал автором самого быстрого дубля в истории каталонского клуба в Лиге чемпионов среди футболистов, которые вышли на замену — 19 минут.
До этого только три игрока «Барселоны» забивали дубль в ЛЧ после выхода на замену — Лионель Месси (в 2008 году против «Шахтёра» за 30 минут), Кристиан Тельо (в 2012 году за 37 минут против «Байера») и Иван Ракитич (в 2015 году против БАТЭ за 72 минуты).