Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше

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сегодня, 11:20

Нападающий «Реала» забил в ворота «Аталанты» в гостях (3:2) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Мбаппе забил 50-й гол в турнире в 25 лет и 356 дней. Только сделал это раньше – в 24 года и 284 дня.