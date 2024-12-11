Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Аталанты» в гостях (3:2) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
Мбаппе забил 50-й гол в турнире в 25 лет и 356 дней. Только Лионель Месси сделал это раньше – в 24 года и 284 дня.
Замыкает тройку лучший бомбардир в истории ЛЧ (141) Криштиану Роналду – он забил 50-й гол в 28 лет и 78 дней.
А так у всех были свои Слованы)) и у этих троих в том числе
А так у всех были свои Слованы)) и у этих троих в том числе
А сколько там у Холланда?
А сколько там у Холланда?