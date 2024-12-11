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Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше

сегодня, 11:20

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Аталанты» в гостях (3:2) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Мбаппе забил 50-й гол в турнире в 25 лет и 356 дней. Только Лионель Месси сделал это раньше – в 24 года и 284 дня.

Замыкает тройку лучший бомбардир в истории ЛЧ (141) Криштиану Роналду – он забил 50-й гол в 28 лет и 78 дней.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 12:53
Просто любопытно было сколько у него там голов в Лч уже))
А так у всех были свои Слованы)) и у этих троих в том числе
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:02
Ещё пару игр со Спартой и Слованом, рекорд Месси унизительно падёт)))
allemz
allemz
сегодня в 12:00
Роналду хоть и позже оформил, но в итоге стал лучшим бомбардиром в отличие от этих двух скорострелов
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:29
Скоро 26 уже?
А сколько там у Холланда?
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