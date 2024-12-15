Гюлер установил клубный рекорд «Реала» XXI века

В матче 17-го тура Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Полузащитник мадридцев Арда Гюлер отдал две голевых передачи.
Таким образом, Гюлер стал самым молодым игроком, сделавшим два ассиста в одном матче Ла Лиги за «Реал» в XXI веке.
Наверно он стал еще самым молодым турком, отдавшим 2 ассиста за игру))
И первый игрок и именем Арда, который отдал ассист за реал.......итд итп
Наверно он стал еще самым молодым турком, отдавшим 2 ассиста за игру))
И первый игрок и именем Арда, который отдал ассист за реал.......итд итп
бензема-кроссовского ох как далече...!!! Так что рекорд не особо и радует!
бензема-кроссовского ох как далече...!!! Так что рекорд не особо и радует!