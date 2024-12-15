Гюлер установил клубный рекорд «Реала» XXI века

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сегодня, 09:37

В матче 17-го тура Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Полузащитник мадридцев отдал две голевых передачи.

Таким образом, Гюлер стал самым молодым игроком, сделавшим два ассиста в одном матче Ла Лиги за «Реал» в XXI веке.