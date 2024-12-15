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Гюлер установил клубный рекорд «Реала» XXI века

сегодня, 09:37
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 17-го тура Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Полузащитник мадридцев Арда Гюлер отдал две голевых передачи.

Таким образом, Гюлер стал самым молодым игроком, сделавшим два ассиста в одном матче Ла Лиги за «Реал» в XXI веке.

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Гюлер Арда
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:07
Еще один типа рекорд))
Наверно он стал еще самым молодым турком, отдавшим 2 ассиста за игру))
И первый игрок и именем Арда, который отдал ассист за реал.......итд итп
shur
shur
сегодня в 10:04
...по чесноку,не очень отыграл, в начале по пижонски хотел мяч забить с центра поля,а в целом,такой серьёзной остроты от него и не было,хотя от кого она была, вроде и Реал был на поле,но до того
бензема-кроссовского ох как далече...!!! Так что рекорд не особо и радует!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:56
С чем его и поздравляем! Правда результат так себе
Гость
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