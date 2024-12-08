Палмер побил рекорд по реализованным пенальти в АПЛ

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вчера, 23:24

Полузащитник «Челси» записал на свой счёт 38 результативных действий в Английской Премьер-Лиге в 2024 году (25+13), что является рекордом среди игроков лондонского клуба за календарный год, сообщает Opta.

В общей сложности у футболиста теперь 50 результативных действий в 48 матчах в составе «синих» в АПЛ (33+17).

Также хавбек реализовал все 12 пенальти в Премьер-Лиге — это лучший 100% показатель в истории турнира. Он превзошёл результат Яя Туре, у которого было 11 из 11.