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Палмер побил рекорд по реализованным пенальти в АПЛ

вчера, 23:24

Полузащитник «Челси» Коул Палмер записал на свой счёт 38 результативных действий в Английской Премьер-Лиге в 2024 году (25+13), что является рекордом среди игроков лондонского клуба за календарный год, сообщает Opta.

В общей сложности у футболиста теперь 50 результативных действий в 48 матчах в составе «синих» в АПЛ (33+17).

Также хавбек реализовал все 12 пенальти в Премьер-Лиге — это лучший 100% показатель в истории турнира. Он превзошёл результат Яя Туре, у которого было 11 из 11.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:33
Туре в МС провел лучшие годы, а уходил когда ему было уже лет 33-35. Возраст всё-таки...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:19
Да и ещё - вот интересно а рекорд, по не реализованным пенальти ест? )))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:17
В советские времена отменным хладнокровием при пробитии пенальти отличался Игорь Добровольский , причём "с молодых ногтей" (вспомнилось что то...)
azkan
azkan
вчера в 23:47
Палмеру фанаты Челси дали прозвище "Холодный Палмер" - Колд Палмер.
За его хладнокровность, в т.ч. и при пробитии пенальти. В его возрасте это очень редкое качество. Феномен. А Яя наверное было лет 30? Вот какое чудо отпустил Гвардиола.
Гость
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