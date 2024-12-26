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Стало известно, сыграют ли весной сборные России и Болгарии

сегодня, 14:00

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев сообщил, что весной 2025 года товарищеский матч между сборными России и Болгарии невозможен.

В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведётся, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет. На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры с Футбольной федерацией Нигерии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:54
Зачем с этими прихвостнями разговаривать!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:12
Найдут кого-нибудь другого. На болгарах свет клином не сошёлся...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:09
Зачем вообще возникла тема с Болгарией? Эта страна обязана России своим существованием, тем не менее она постоянно предаёт нас. Я бы, на месте РФС, демонстративно отгородился от них.... Предавший однажды, снова предаст.
Capral
Capral
сегодня в 14:06
Уже и болгары придумали отмазку- ЛН. Вот и делай им добро, после этого.
В июне сыграть? Неправда, не верю...
73ze89jpwrgj
73ze89jpwrgj
сегодня в 14:04
С ними можно сыграть ,но результат будет тот же
Гость
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