Стало известно, сыграют ли весной сборные России и Болгарии

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев сообщил, что весной 2025 года товарищеский матч между сборными России и Болгарии невозможен.

В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведётся, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет. На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой.