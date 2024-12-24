В «Реале» недовольны поздними выездными играми

1735058527

сегодня, 19:42

Игроки мадридского «Реала» раскритиковали плотный игровой календарь и пожаловались на слишком маленькое время, отведённое на отдых.

В этом сезоне лишь 2 из 13 гостевых матчей мадридцев начинались до 21:00 по местному времени: 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге и 18 декабря против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.