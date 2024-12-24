В «Реале» недовольны поздними выездными играми

Игроки мадридского «Реала» раскритиковали плотный игровой календарь и пожаловались на слишком маленькое время, отведённое на отдых.
В этом сезоне лишь 2 из 13 гостевых матчей мадридцев начинались до 21:00 по местному времени: 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге и 18 декабря против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.
Нам надоело, что каждый раз, когда мы проводим матч за пределами Мадрида, мы не возвращаемся домой до трёх часов ночи… в лучшем случае. А на следующий день — на тренировку! Если уже трудно отдыхать после стольких матчей, представьте себе эти графики. Наступил момент, когда мы нормализовали такое расписание, но это же не норма.