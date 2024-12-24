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В «Реале» недовольны поздними выездными играми

сегодня, 19:42

Игроки мадридского «Реала» раскритиковали плотный игровой календарь и пожаловались на слишком маленькое время, отведённое на отдых.

В этом сезоне лишь 2 из 13 гостевых матчей мадридцев начинались до 21:00 по местному времени: 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге и 18 декабря против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.

Нам надоело, что каждый раз, когда мы проводим матч за пределами Мадрида, мы не возвращаемся домой до трёх часов ночи… в лучшем случае. А на следующий день — на тренировку! Если уже трудно отдыхать после стольких матчей, представьте себе эти графики. Наступил момент, когда мы нормализовали такое расписание, но это же не норма.

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Перевод с as.com
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ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:09
На самом деле если "нормализовали" - то значит это уже норма. Хотя изначально, конечно, не правильно так поздно играть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:09
дети кейт миддлтон тоже плачут.
Capral
Capral
сегодня в 19:59
Летом, поздние игры в Примере понять можно, а вот, зимой, почему так поздно...
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