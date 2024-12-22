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РФС ведёт переговоры с Футбольной федерацией Нигерии

сегодня, 15:07

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон подтвердил информацию о переговорах с РФС по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы общаемся. Нам надо всё рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всём сообщат. Пока надо ждать следующего года.

Напомним, сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а Нигерия 44-е.

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Россия  Нигерия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:46
Нигерия, Лагос, вспоминать даже не хочется.) Хотя для игры сборной это будет получше чем Бруней. И лучше бы сыграть с ними дома.
9wt8c99sfbn5
9wt8c99sfbn5
сегодня в 15:32
Нигерия соперник куда солидней, чем Бруней или Вьетнам, какова цена вопроса.
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