РФС ведёт переговоры с Футбольной федерацией Нигерии

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон подтвердил информацию о переговорах с РФС по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы общаемся. Нам надо всё рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всём сообщат. Пока надо ждать следующего года.