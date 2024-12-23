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Определены даты матчей между клубами Месси и Миранчука в новом сезоне МЛС

сегодня, 13:47

МЛС опубликовала календарь сезона на 2025 год.

Победитель прошлого регулярного чемпионата «Интер Майами», за который выступают Серхио Бускетс, Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес, начнёт новый сезон домашним матчем с «Нью-Йорк Сити» 22 февраля, а завершит регулярку гостевым поединком с «Нэшвиллом» 19 октября.

«Атланта Юнайтед», в которой играет российский полузащитник Алексей Миранчук, в стартовой игре встретится на своём поле с «Монреалем» 23 февраля, а последнюю встречу регулярки проведёт с «Ди Си Юнайтед» 19 октября.

Первый матч «Интер Майами» и «Атланта» проведут 17 марта на поле команды из штата Джорджия, второй — 29 июня.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:45
Новый сезон. Новые тренера у обоих команд. Ждём))) МЛС лучше с каждым годом))))))
Capral
Capral
сегодня в 13:59
Возраст, всех четверых, в прошлом звездных игроков Майами- больше 140 лет!!!!!!!
И это называется футбол?! Это ШОУ, причем не очень удачное. Вот поэтому, там и работают такие kak шварц и ему подобные.
allemz
allemz
сегодня в 13:50
Месси убрал Роналду с пути, чтобы вступить в новое не менее грандиозное противостояние с Миранчуком. За это мы и любим футбол.
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