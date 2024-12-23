Определены даты матчей между клубами Месси и Миранчука в новом сезоне МЛС

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сегодня, 13:47

МЛС опубликовала календарь сезона на 2025 год.

Победитель прошлого регулярного чемпионата «Интер Майами», за который выступают , , и , начнёт новый сезон домашним матчем с «Нью-Йорк Сити» 22 февраля, а завершит регулярку гостевым поединком с «Нэшвиллом» 19 октября.

«Атланта Юнайтед», в которой играет российский полузащитник , в стартовой игре встретится на своём поле с «Монреалем» 23 февраля, а последнюю встречу регулярки проведёт с «Ди Си Юнайтед» 19 октября.

Первый матч «Интер Майами» и «Атланта» проведут 17 марта на поле команды из штата Джорджия, второй — 29 июня.