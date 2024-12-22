В РФС оценили вероятность матча сборной РФ с командой легионеров РПЛ

Генеральный секретарь РФС дал комментарий на тему поиска соперников для сборной России в 2025 году.

На 2025 год не стоит цель сыграть со сборной Медиалиги. Я уже просил наконец-то сформировать эту сборную. (Улыбается.)

Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными сборными. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать. Например, мы с Александром Алаевым обсуждаем, что если заранее договариваться и будет понятно, что в какой-то из сборов наша сборная не будет обеспечена играми, то можно попытаться сыграть со сборной легионеров РПЛ или второй сборной России. Если у Медиалиги будет сборная, она будет представлять спортивный интерес и главный тренер скажет: «Ну, ладно», то мы и до этого вопроса дойдем.

Вероятность матча сборной России против МФЛ в 2025 году? Очень низкая — я бы оценил ее меньше 10%.