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В РФС оценили вероятность матча сборной РФ с командой легионеров РПЛ

сегодня, 19:56

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий на тему поиска соперников для сборной России в 2025 году.

На 2025 год не стоит цель сыграть со сборной Медиалиги. Я уже просил наконец-то сформировать эту сборную. (Улыбается.)

Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными сборными. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать. Например, мы с Александром Алаевым обсуждаем, что если заранее договариваться и будет понятно, что в какой-то из сборов наша сборная не будет обеспечена играми, то можно попытаться сыграть со сборной легионеров РПЛ или второй сборной России. Если у Медиалиги будет сборная, она будет представлять спортивный интерес и главный тренер скажет: «Ну, ладно», то мы и до этого вопроса дойдем.

Вероятность матча сборной России против МФЛ в 2025 году? Очень низкая — я бы оценил ее меньше 10%.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:31
Да с медиа-лигой просто боятся играть. Сейчас как проиграют им 2:3 или в ничейку 3:3 и что тогда? Зачем нам РПЛ когда любители им столько забивают... а от такого результата наша сборная не застрахована никак.
pomor445
pomor445
сегодня в 21:05
Хоккеисты проводят матчи сборных России и легионеров, а эти видите ли прицениваются. Видимо считают, что со сборной Брунея ценнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:43
Матч с легионерами получился бы неплохой...
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