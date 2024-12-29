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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3 2025

Рулевой «Сахалина»: «Футбол на острове загибается»

вчера, 14:08

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал источнику о проблемах с футболом на острове.

Да, футбол загибается. По большому счёту у нас один стадион — «Спартак». Есть ещё в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нём занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет и никому это не надо. Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, — не развивают.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:09
Печально, очень печально...
Казалось бы Сахалин... Икра.... Крабы....
И нет спонсоров...
баск
баск
вчера в 14:51, ред.
Не загибается, а загнулся, во всяком случае- на всероссийском профуровне.

С января 2025 г. администрация Южно-Сахалинска прекращает финансирование
ФК Сахалин, игравшего во второй лиге.
Коммерческих же спонсоров, способных финансово тащить современный ПФК, даже и втордивный, у клуба нет..
kec9bz4xpt3w
kec9bz4xpt3w
вчера в 14:50
К сожалению, это не только на Сахалине происходит
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:35
Может он от ветра гнётся?
Тогда не страшно!
shur
shur
вчера в 14:18
...картина седьмая,печальная....!!!
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