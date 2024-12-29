Рулевой «Сахалина»: «Футбол на острове загибается»

Главный тренер «Сахалина» рассказал источнику о проблемах с футболом на острове.

Да, футбол загибается. По большому счёту у нас один стадион — «Спартак». Есть ещё в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нём занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет и никому это не надо. Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, — не развивают.