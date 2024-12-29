Широков: «По потенциалу Батраков сильнее Глушенкова»

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России назвал лучшего игрока осенней части РПЛ , а также сравнил полузащитника «Локомотива» с нападающим «Зенита» .

Батраков. Без сомнений. Номер один в осенней части сезона, сто процентов. Батраков в плане потенциала сильнее Глушенкова. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке — есть все качества, чтобы завершать и отдавать.