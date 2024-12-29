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Широков: «По потенциалу Батраков сильнее Глушенкова»

вчера, 09:17

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал лучшего игрока осенней части РПЛ, а также сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

Батраков. Без сомнений. Номер один в осенней части сезона, сто процентов. Батраков в плане потенциала сильнее Глушенкова. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке — есть все качества, чтобы завершать и отдавать.

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Все комментарии
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 05:42
Да таких у нас не мало. Тот же Гогниев, Кокорин. Последний вообще любитель был прихожан стульями воспитывать.
Capral
Capral
вчера в 17:59
Я не только это сказал правильно, но и многое другое. Ладно, проехали.
Сп62
Сп62
вчера в 17:45, ред.
Capral
Ну ты же сам сказал, что Глушенков уже играет, а Батраков только начинает. Сейчас сравнивать их игру не корректно.
Хиромант
Хиромант ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:37
- Да... Он ещё и судей пинал в былые времена... А теперь "писульки" пишет... Сдаёт старик...
протон
протон
вчера в 12:47
Ну, в завершениях Широков тоже мастер был. Что по воротам, что по голове новгой
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 10:58
Только в последнем?
Сп62
Сп62
вчера в 10:56
Capral
В последнем абзаце вся истина. В перспективе будет всё видно.
r6ysstadxvsg
r6ysstadxvsg
вчера в 10:35
Еще один специалист нашелся из компании Мостового, по потенциалу у нас много гениев, но на деле не заметно.
54hq35fwndpt
54hq35fwndpt
вчера в 09:52
Универсальный игрок всегда полезнее сыграет, тут с Романом соглашусь
Capral
Capral
вчера в 09:51
Из Широкова такой же аналитик, как из промокашки скрипач. Во-первых, по футбольному интеллекту Глушенков выше Батракова. Глушенков, чисто по футбольному смотрится богаче на поле, чем Батрак, у него диапазон действий шире. Батраков, как футболист выглядит очень просто, а моментами даже примитивно. Другое дело, что в Локомотиве, Глушенков смотрелся ярче, потому что занимался, непосредственно своими прямыми обязанностями- вел игру, разгонял атаку. В Зените, несколько потерялся, ввиду, элементарного непонимания футбола Семаком.

Батраков, больше похож на рабочую лошадку, и тоже, во многом благодарю своему недалекому тренеру, который вешает на Батракова ненужные обязанности. Если говорить о разносторонности, то и здесь Широков ошибается. Батраков пытается играть в опорной зоне, где у него плохо получается, а если говорить об умении играть на острие атаке, то Глушенков, до первой своей травмы забивал больше всех.

Глушенков, как футболист, играет тоньше, я бы даже сказал, более изысканно. Батраков больше двигается, пытаясь сыграть на разных позициях, что в определенной степени сказалось на игре в последних турах, когда, он явно сник.

И последнее: Глушенков, фактически, уже утвердившейся футболист, со своим, неповторимым видением игры, а Батраков, только только оперяющейся игрок, с неясными, хотя и неплохими перспективами...
drug01
drug01
вчера в 09:33
Широков как тренер размышляет или как игрок?
shur
shur
вчера в 09:27
...посмотрев в Москино "Сатурн" боевик "Леон", попив новогоднего
чайку и присев на кушеточку, Роман Николаевич пустился в рассуждения на тему:"...Цыпляп,по осени считают...!"
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:26
Лично я не воспринимаю Широкова как футбольного специалиста. После того, как он избил арбитра во время матча, для меня этот человек перестал существовать. Жаль, что Роман избежал наказания, которого заслуживает. Презираю его...
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