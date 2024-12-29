Широков: «По потенциалу Батраков сильнее Глушенкова»

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал лучшего игрока осенней части РПЛ, а также сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.
Батраков. Без сомнений. Номер один в осенней части сезона, сто процентов. Батраков в плане потенциала сильнее Глушенкова. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке — есть все качества, чтобы завершать и отдавать.
Батраков, больше похож на рабочую лошадку, и тоже, во многом благодарю своему недалекому тренеру, который вешает на Батракова ненужные обязанности. Если говорить о разносторонности, то и здесь Широков ошибается. Батраков пытается играть в опорной зоне, где у него плохо получается, а если говорить об умении играть на острие атаке, то Глушенков, до первой своей травмы забивал больше всех.
Глушенков, как футболист, играет тоньше, я бы даже сказал, более изысканно. Батраков больше двигается, пытаясь сыграть на разных позициях, что в определенной степени сказалось на игре в последних турах, когда, он явно сник.
И последнее: Глушенков, фактически, уже утвердившейся футболист, со своим, неповторимым видением игры, а Батраков, только только оперяющейся игрок, с неясными, хотя и неплохими перспективами...
Батраков, больше похож на рабочую лошадку, и тоже, во многом благодарю своему недалекому тренеру, который вешает на Батракова ненужные обязанности. Если говорить о разносторонности, то и здесь Широков ошибается. Батраков пытается играть в опорной зоне, где у него плохо получается, а если говорить об умении играть на острие атаке, то Глушенков, до первой своей травмы забивал больше всех.
Глушенков, как футболист, играет тоньше, я бы даже сказал, более изысканно. Батраков больше двигается, пытаясь сыграть на разных позициях, что в определенной степени сказалось на игре в последних турах, когда, он явно сник.
И последнее: Глушенков, фактически, уже утвердившейся футболист, со своим, неповторимым видением игры, а Батраков, только только оперяющейся игрок, с неясными, хотя и неплохими перспективами...