В «Барселоне» убеждают Ольмо, что его смогут зарегистрировать

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вчера, 14:46

В «Барселоне» убеждают полузащитника , что его смогут зарегистрировать на вторую часть нынешнего сезона испанской Примеры, несмотря на то, что ранее Ла Лига запретила каталонскому клубу сделать это.

По информации источника, «сине-гранатовые» рассчитывают повлиять на решение Ла Лиги, обратившись в суд первой инстанции. «Барселона» обвиняет Примеру в изменении правил регистрации.

Кроме того, каталонский клуб готов в ускоренном порядке продать VIP-места на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» за € 120 млн.