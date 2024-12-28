В «Барселоне» убеждают Ольмо, что его смогут зарегистрировать

В «Барселоне» убеждают полузащитника Даниэля Ольмо, что его смогут зарегистрировать на вторую часть нынешнего сезона испанской Примеры, несмотря на то, что ранее Ла Лига запретила каталонскому клубу сделать это.
По информации источника, «сине-гранатовые» рассчитывают повлиять на решение Ла Лиги, обратившись в суд первой инстанции. «Барселона» обвиняет Примеру в изменении правил регистрации.
Кроме того, каталонский клуб готов в ускоренном порядке продать VIP-места на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» за € 120 млн.
Так ли нужен был Ольмо чтоб за него отдавать 62 млн?
Теперь им нужно что-то продать, чтобы его удержать, хрусталя. Если же нет, то уйдёт бесплатно. Каждое действие просто как выстрел в себя.
Так ли нужен был Ольмо чтоб за него отдавать 62 млн?
Теперь им нужно что-то продать, чтобы его удержать, хрусталя. Если же нет, то уйдёт бесплатно. Каждое действие просто как выстрел в себя.