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В «Барселоне» убеждают Ольмо, что его смогут зарегистрировать

вчера, 14:46

В «Барселоне» убеждают полузащитника Даниэля Ольмо, что его смогут зарегистрировать на вторую часть нынешнего сезона испанской Примеры, несмотря на то, что ранее Ла Лига запретила каталонскому клубу сделать это.

По информации источника, «сине-гранатовые» рассчитывают повлиять на решение Ла Лиги, обратившись в суд первой инстанции. «Барселона» обвиняет Примеру в изменении правил регистрации.

Кроме того, каталонский клуб готов в ускоренном порядке продать VIP-места на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» за € 120 млн.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 00:54
Барселона до сих пор что-то продаёт 🤦‍♂️
Так ли нужен был Ольмо чтоб за него отдавать 62 млн?
Теперь им нужно что-то продать, чтобы его удержать, хрусталя. Если же нет, то уйдёт бесплатно. Каждое действие просто как выстрел в себя.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:56
Беги, Ольмо, беги, только дураку не ясно чем все это обернется для тебя
shur
shur
вчера в 17:37
...а пока хотя бы на "мыле" зарегистрируйте пацана ,всё поспокойнее будет!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:05
Колумбарий тоже надо продать.. Скорее.. 🤭
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:57
Думаю что смогут что то придумать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
А что ей ещё остаётся делать?...
Гость
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