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«Краснодар» обязан выплатить 3,4 млн евро «Будё-Глимт» за Ботхейма

сегодня, 09:03

«Краснодар» купил норвежского нападающего Эрика Ботхейма у «Будё-Глимт» за 6 миллионов евро в декабре 2021 года.

Трансфер должен был быть оплачен двумя траншами по 3 млн евро. В мае 2022-го футболист расторг контракт в одностороннем порядке, так и не сыграв за клуб.

В январе 2023 года «Будё-Глимт» обратился в ФИФА, заявив, что не получил половину суммы. В апреле того же года «Краснодар» обязали выплатить 2 893 410 евро и пеню. Российский клуб обжаловал это решение в CAS.

Спортивный арбитражный суд поддержал «Будё-Глимт» по всем пунктам этого дела. Об этом сообщил юрист Томас Кристенсен, представлявший норвежский клуб. С учетом пени «быки» будут должны выплатить 3,42 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:51
Это косяк ФИФА и УЕФА, т.к они из-за санкций разрешили футболистам в одностороннем порядке расторгать контракты и уезжать из Российских клубов!!! Получается, Краснодар его купил (пусть и выплатил часть суммы), а игрок решил "сбежать" из России, так почему же Быки должны платить за него???!!!
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