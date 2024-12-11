Сторона Сафонова обжалует решение по делу об алиментах

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов обжалует решение по делу об алиментах в Верховном суде РФ. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.
Заявление о том, что мой клиент окончательно проиграл суд в деле об алиментах своей бывшей супруге не соответствует действительности, поскольку есть ещё одна инстанция — Верховный суд РФ. Наша сторона будет обжаловать постановленное вчера решение. Как только мы получим текст кассационного определения, подадим жалобу в установленный законом срок.
Ранее сообщалось, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене.