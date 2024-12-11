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Сторона Сафонова обжалует решение по делу об алиментах

вчера, 16:21

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов обжалует решение по делу об алиментах в Верховном суде РФ. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

Заявление о том, что мой клиент окончательно проиграл суд в деле об алиментах своей бывшей супруге не соответствует действительности, поскольку есть ещё одна инстанция — Верховный суд РФ. Наша сторона будет обжаловать постановленное вчера решение. Как только мы получим текст кассационного определения, подадим жалобу в установленный законом срок.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене.

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09 декабря
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Все комментарии
djaich
djaich ответ mjdda32w4t2e (раскрыть)
вчера в 18:29
Если честно, то готовы ли вы, к примеру, полностью содержать любовников вашей бывшей жены?
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:27
Не интересен зарубежный опыт, перенимался он у нас или у кого то еще. Понятно одно, что процент у нас прописывали в обществе социального более-менее равенства, а сейчас его нет. А больше там 10 или сколько там лет жене и не нужно, там суммы заявлены ого-го, большинство таких денег за всю жизнь не увидят. Имело бы смысл ребенка передать отцу, при его согласии конечно, если именно с него требуют такую сумму алиментов, чтобы мамаша на халяву не подсаживалась.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ djaich (раскрыть)
вчера в 18:14
Не надо писать такие вещи, если не в теме. Эта норма 25% от дохода - сумма алиментов на ребенка до его 18 лет действует в большинстве стран. Он ведь не пожизненно будет платить, а пока у него есть доход, а это максимум еще лет 10. и все. Детей бросать нельзя. Это не по мужски. Ушел, но платить надо!
mjdda32w4t2e
mjdda32w4t2e
вчера в 18:12
Отец должен платить элементы, сколько бы он не получал.
112910415
112910415
вчера в 17:46
любит денежки - то ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:25
Если ты с бывшей не можешь договориться, как с тобой люди дела ведут?
Вещий
Вещий
вчера в 17:25
На мой взгляд его бывшая немного наглеет... и желательно ее поставить на место.
djaich
djaich ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:16
Процент отчисления вводили при СССР, когда практически почти любая мать-одиночка получала рублей 40-50 в месяц от отца ребенка и не могла на эти средства лично присесть и весело жить, деньги шли только на обеспечение дитя всем необходимым. Сейчас же на этой базе создается класс паразитов, а полностью обеспечивать еще и новых хахалей своей бывшей жены ни у одного нормального мужчины желания нет.
sihafazatron
sihafazatron ответ vt4tkfpn5dpb (раскрыть)
вчера в 16:36
Так плати сколько должен и играй сколько угодно))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:36
Я не понимаю, выбрал жену, родили детей, разошлись... Плати алименты.
vt4tkfpn5dpb
vt4tkfpn5dpb
вчера в 16:32
Не мешайте ему играть в футбол???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:22
А че его не устраивает? Много денег просят что ли?
Гость
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