Сторона Сафонова обжалует решение по делу об алиментах

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вчера, 16:21

Вратарь ПСЖ и сборной России обжалует решение по делу об алиментах в Верховном суде РФ . Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

Заявление о том, что мой клиент окончательно проиграл суд в деле об алиментах своей бывшей супруге не соответствует действительности, поскольку есть ещё одна инстанция — Верховный суд РФ . Наша сторона будет обжаловать постановленное вчера решение. Как только мы получим текст кассационного определения, подадим жалобу в установленный законом срок.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене.