Суд избрал бизнесмену Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста

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вчера, 21:25

Головинский районный суд Москвы избрал бизнесмену , поддерживающему «Химки», меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 18 суток.

По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.