Суд избрал бизнесмену Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста

Головинский районный суд Москвы избрал бизнесмену Туфану Садыгову, поддерживающему «Химки», меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 18 суток.
По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что Садыгов проходит по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Следствие просило заключить Садыгова под стражу, однако суд ранее в четверг отказал в удовлетворении ходатайства.