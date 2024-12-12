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Суд избрал бизнесмену Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста

вчера, 21:25

Головинский районный суд Москвы избрал бизнесмену Туфану Садыгову, поддерживающему «Химки», меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 18 суток.

По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Садыгов проходит по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Следствие просило заключить Садыгова под стражу, однако суд ранее в четверг отказал в удовлетворении ходатайства.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:26
Такие дела без предварительного сговора с кем-то из руководства команды не делаются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:56
Химки клуб РПЛ, принадлежит хитроопому бизнесмену. Что будет с командой в дальнейшем -ХЗ...
adekvat
adekvat
вчера в 21:34, ред.
Это кто и что эта новость здесь делает?
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