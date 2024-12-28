Суд взыскал долг с Зобнина за коммунальные услуги

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы взыскал с полузащитника «Спартака» Романа Зобнина задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, а также за капитальный ремонт.
Соответствующая информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
Сумма задолженности не сообщается. Истцом в суде выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домом города Москвы.
"Пресненский районный суд города Москвы рассматривает два гражданских дела по искам вице-капитана московского Спартака о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства. Роман Зобнин просит суд взыскать с ООО «Мегаполис груп» неустойку в размере более 4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда и штраф"...
Объект в эксплуатацию вовремя не ввели, а коммуналку насчитали)...суды разберутся...
"Пресненский районный суд города Москвы рассматривает два гражданских дела по искам вице-капитана московского Спартака о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства. Роман Зобнин просит суд взыскать с ООО «Мегаполис груп» неустойку в размере более 4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда и штраф"...
Объект в эксплуатацию вовремя не ввели, а коммуналку насчитали)...суды разберутся...