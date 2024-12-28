Суд взыскал долг с Зобнина за коммунальные услуги

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вчера, 14:10

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы взыскал с полузащитника «Спартака» задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, а также за капитальный ремонт.

Соответствующая информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Сумма задолженности не сообщается. Истцом в суде выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домом города Москвы.