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Суд взыскал долг с Зобнина за коммунальные услуги

вчера, 14:10

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы взыскал с полузащитника «Спартака» Романа Зобнина задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, а также за капитальный ремонт.

Соответствующая информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Сумма задолженности не сообщается. Истцом в суде выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домом города Москвы.

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Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ 4uzswdfc29jd (раскрыть)
вчера в 16:47
Жлоб и жмот вселенского масштаба - без стыда, совести и мозгов.
pomor445
pomor445
вчера в 16:44
С-РА-МО-ТИ-ЩЕ!!! ОТКУДА НИ ПОСМОТРЕТЬ: СНИЗУ, СВЕРХУ, СПРАВА, СЛЕВА - сТЫД И СРАМ. КАКОЕ-ТО 3D-СРАМОТИЩЕ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:25, ред.
За ходьбу пешком по полю ещё бы взыскать с него. Вообще удивительно как можно грести бабло лопатой из бензоколонки и при этом не заплатить квартплату, но так как Роме всё "по барабану" то вполне вероятно и этот вопрос попал в эту категорию
sff727wtb6zq
sff727wtb6zq
вчера в 15:25
В спартаке должны сброситься и заплатить.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:24
Вот именно...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23
Согласен)...в каждой избушке свои погремушки)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:22
У нас, другого г....а хватает, в неограниченном количестве.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20
Не знаю как у Вас в Германии, но в Испании с этим просто "весёлая карусель")...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:17
Спасибо, Дружище, теперь понятно. У нас другая система. Впрочем, Вы же не хуже меня знакомы со всеми примочками...)))
a-league
a-league
вчера в 15:16
Чем человек состоятельнее, тем, как правило, жаднее ... аксиома
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:01
Денег остался последний чемодан, тут уж не до коммуналки...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Сумма задолженности не сообщается...но там копейки для Зобнина)...но и дело принципа...скорее всего это продолжение вот этой майской истории этого года...
"Пресненский районный суд города Москвы рассматривает два гражданских дела по искам вице-капитана московского Спартака о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства. Роман Зобнин просит суд взыскать с ООО «Мегаполис груп» неустойку в размере более 4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда и штраф"...
Объект в эксплуатацию вовремя не ввели, а коммуналку насчитали)...суды разберутся...
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 14:45
позорник
lotsman
lotsman
вчера в 14:43
Замотался бедный и забыл про коммуналку.
4uzswdfc29jd
4uzswdfc29jd
вчера в 14:29
Зобнин упал в моих глазах ниже плинтуса.
Capral
Capral
вчера в 14:20
Неужели такой бедный и несчастный, что заплатить не может?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:19
Как же он разочаровал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
Эх Рома , Рома ....)))
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