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Экс-жена Сафонова: «Матвей, подпиши соглашение! Или адвокат не разрешает?»

сегодня, 15:47

Бывшая жена вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова Анастасия Казачек отреагировала на заявление адвоката футболиста Андрея Крючкова о том, что ей не хватает миллиона рублей в месяц на ребёнка.

Адвокат Андрей Крючков проиграл для Матвея уже пять судебных дел. Первое, в Никулинском районном суде города Москвы — 25.01.2024 — по иску о взыскании алиментов. Второе, в Московском городском суде — четыре судебных заседания, последнее 26.08.2024. Третье, во Втором кассационном суде общей юрисдикции — 10.12.2024. Четвёртое, в Ленинском районном суде города Краснодара — 16.10.2024 — по иску самого Сафонова. И последнее, пятое, в Хорошевском районном суде города Москвы — 17.12.2024 — по иску опять же самого Сафонова. Верят ли читатели адвокату Крючкову, который проиграл на сегодня для футболиста Матвея Сафонова пять судебных дел и ни одного дела не выиграл? Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение (об уплате алиментов)! Или тебе твой адвокат не разрешает?

Также Крючков рассказал, что финансовые возможности семьи Анастасии не хуже, чем у Сафонова.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:52
уже эту клоунаду комментировать не хочется. Как было все не так однозначно, так и осталось все не так однозначно. и Сафонова не обвинить, так как дает больше, чем положено, и жена по закону права
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 17:49
Для мадам в отставке судебные дела что-то вроде хобби: скука заела от сытости и халявных денег. Ни стыда- ни совести. Пиявкой вцепилась в бывшего при попустительстве судейских. Отдай дочку отцу, если не можешь её прокормить даже при тех деньгах, что получила и получает ежемесячно. Не для дочки старается , для себя старается, любимой. Куда деньги у неё уходят? Это надо узнать обязательно. Матвей должен и альфонсов кормить? Это обидно и несправедливо, мерзко!
Стерва мерзкая на пути жизни Матвея оказалась, прилипла и не отцепить её.
Жаль парня.
112910415
112910415
сегодня в 16:40
в Париж надо ехать, плакатом на трибуне махать !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:50
Ой мля дом-2 какой-то, что-то надоели они уже...
Гость
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