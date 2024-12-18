Экс-жена Сафонова: «Матвей, подпиши соглашение! Или адвокат не разрешает?»

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сегодня, 15:47

Бывшая жена вратаря ПСЖ и сборной России Анастасия Казачек отреагировала на заявление адвоката футболиста Андрея Крючкова о том, что ей не хватает миллиона рублей в месяц на ребёнка.

Адвокат Андрей Крючков проиграл для Матвея уже пять судебных дел. Первое, в Никулинском районном суде города Москвы — 25.01.2024 — по иску о взыскании алиментов. Второе, в Московском городском суде — четыре судебных заседания, последнее 26.08.2024. Третье, во Втором кассационном суде общей юрисдикции — 10.12.2024. Четвёртое, в Ленинском районном суде города Краснодара — 16.10.2024 — по иску самого Сафонова. И последнее, пятое, в Хорошевском районном суде города Москвы — 17.12.2024 — по иску опять же самого Сафонова. Верят ли читатели адвокату Крючкову, который проиграл на сегодня для футболиста Матвея Сафонова пять судебных дел и ни одного дела не выиграл? Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение (об уплате алиментов)! Или тебе твой адвокат не разрешает?

Также Крючков рассказал, что финансовые возможности семьи Анастасии не хуже, чем у Сафонова.