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Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ»

сегодня, 12:21

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет больше выиграть АПЛ, нежели Лигу чемпионов.

Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации. Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в Лиге чемпионов. Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ и имеет одну игру в запасе, опережая «Арсенал» на шесть очков.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:17
давай Мо, продолжай в том же темпе и ритме и твои слова могут сбыться, потому что ты очень важная часть красных!!!
shur
shur
сегодня в 13:41
...как не крути Лига Чемпионов по накалу примерно одинакова
с АПЛ....!!! Здесь не халтурят,сразу заметят,по скорости,по технике,по спаду в игре! И безумная конкуренция,рэспект, соглашусь с Мо!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:27
Хитрый египтянин - говорит как смеётся))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:24
Потому что АПЛ в 20 году не получилось отпраздновать с размахом
Гость
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