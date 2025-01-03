Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет больше выиграть АПЛ, нежели Лигу чемпионов.
Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации. Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в Лиге чемпионов. Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно.
«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ и имеет одну игру в запасе, опережая «Арсенал» на шесть очков.
с АПЛ....!!! Здесь не халтурят,сразу заметят,по скорости,по технике,по спаду в игре! И безумная конкуренция,рэспект, соглашусь с Мо!!!
с АПЛ....!!! Здесь не халтурят,сразу заметят,по скорости,по технике,по спаду в игре! И безумная конкуренция,рэспект, соглашусь с Мо!!!