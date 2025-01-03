Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ»

Нападающий «Ливерпуля» заявил, что хочет больше выиграть АПЛ , нежели Лигу чемпионов.

Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации. Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ , и даже больше, чем в Лиге чемпионов. Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно.