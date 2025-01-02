Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Амарал сообщил о попытке людей со стороны влиять на решения в «Спартаке»

сегодня, 17:56

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью источнику рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при работе в московском клубе.

Я верю, что кто бы ни был в клубе, он хочет для него самого лучшего, но наступил момент, когда из-за проблем, которые меня не устраивали, я был вынужден попросить об уходе. «Спартак» сообщил о взаимном соглашении о прекращении сотрудничества, но инициатива исходила от меня, так что это я попросил об уходе. Очевидно, что после этого было достигнуто взаимное соглашение. Я ухожу очень благодарным. За опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, с которыми я познакомился.

Из совета директоров я не могу не назвать двух человек: Александра Матыцына и Павла Жданова. Помимо опыта, который они мне дали в других аспектах, не связанных с футболом, самой игрой, они были людьми, которые приняли меня с распростёртыми объятиями и всегда относились ко мне с огромным уважением. Это люди с большой буквы, которым я буду благодарен всю жизнь и которые, я знаю, останутся моими друзьями на всю жизнь.

Да, определённое сопротивление было. Мне сложно работать в условиях, когда многие посторонние люди пытаются влиять на решения не в соответствии с тем, что лучше для клуба, а с тем, что лучше для этих людей. Есть одна вещь, которой я горжусь: я всегда защищал клуб, я всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я отдавал всё, чтобы сделать клуб лучше, чтобы сделать команду лучше и чтобы всё было стабильнее. Но есть вопросы, которые я не могу контролировать и которые я просто должен уважать.

Я боролся с этим настолько, насколько мог. С того момента, как я понял, что это больше не моя сфера ответственности, мне нужно было принять решение. Либо я соглашаюсь работать в таких условиях, либо прошу об уходе. Я считаю, что в таких вопросах лучше быть честным. Я никогда не хотел держаться за контракт, потому что он был хорошим, или потому что статус был хорошим, или потому что клуб огромный. Возможно, так было бы проще, но я такой, какой есть. Возможно, дело в том, что в юности я уже был нонконформистом.

Но я по-прежнему благодарен и горжусь тем, что было достигнуто. Правда в том, что любой, кто справедливо сравнит команду годичной давности с сегодняшней, увидит, что разница заметна. Это, прежде всего, благодаря игрокам и тренеру Деяну Станковичу, который является великим тренером.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным»
Сегодня, 16:00
Родри признался, что «Золотой мяч» поменял его жизнь
Сегодня, 15:41
Родри ответил на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус
Сегодня, 13:15
Моуриньо: «Величие тренера – в результатах, а не в философии»
31 декабря 2024
Агент Фати высказался о перспективах игрока
31 декабря 2024
Мареска: «Мы создали немало моментов и могли забить много голов»
31 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:33
Спасибо за работу Амаралу, его рука видна была сразу, только хэйтеры обувью закупались
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:14
Футбол - неотъемлемая часть нашей непутёвой многогранной жизни во всех её проявлениях, где добро и зло можно встретить на каждом шагу. А сколько у этой жизни оттенков !... Мы же с вами прекрасно знаем, что очень многое решается в закулисье, по звонку нужных и влиятельных людей, власть придержащих и просто хороших друзей и знакомых.. И каждому из них от вас что - то надо, а вам нужно от них. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если в футболе встречаются такие факты. Даже если они не доказуемы.
Человек слаб - и этим всё сказано. Как у нас в России, так и во всём мире. Я перестал удивляться всему, что происходит в обществе, и это удивление перестало вводить меня в ступор.
Мясо69
Мясо69
сегодня в 20:54
Чувак поднял Спартак, нашёл нормальных игроков, классного тренера. И всё это в непростых для нашего футбола условиях, мягко говоря.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:52
Дыма без огня нет , как говорят...видимо правду глаголет Асмарал...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:43
Амарал ведёт себя как базарная баба... Просто он думал что незаменим в Спартаке и потому ждал уговоров остаться... Но его никто не уговаривал. Об этом человеке скоро начали забывать и потому он решил напомнить о себе. Зря... Уходя уходи...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:40, ред.
Многие? Я только про Андреева в курсе, этот вполне успешно справляется с этой задачей, не то что пытается. Не уверен что ему вообще можно присвоить статус "посторонний", это как присвоить статус "посторонный" червю солитёру с которым ходишь 30 лет в кишечнике. Он уже в доску свой, помнит всё твоё меню.
ne4epz3hyp7k
ne4epz3hyp7k
сегодня в 18:07
Да, определённое сопротивление было. Мне сложно работать в условиях, когда многие посторонние люди пытаются влиять на решения не в соответствии с тем, что лучше для клуба, а с тем, что лучше для этих людей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396966/kosta-diego-gremio 02.01.2025

Наговаривает Амарал на Спартак, никогда такого не было в Спартаке... и вот опять.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:57
Ушел и ушел! Че вспоминать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 