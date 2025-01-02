Амарал сообщил о попытке людей со стороны влиять на решения в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» в интервью источнику рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при работе в московском клубе.

Я верю, что кто бы ни был в клубе, он хочет для него самого лучшего, но наступил момент, когда из-за проблем, которые меня не устраивали, я был вынужден попросить об уходе. «Спартак» сообщил о взаимном соглашении о прекращении сотрудничества, но инициатива исходила от меня, так что это я попросил об уходе. Очевидно, что после этого было достигнуто взаимное соглашение. Я ухожу очень благодарным. За опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, с которыми я познакомился.

Из совета директоров я не могу не назвать двух человек: Александра Матыцына и Павла Жданова. Помимо опыта, который они мне дали в других аспектах, не связанных с футболом, самой игрой, они были людьми, которые приняли меня с распростёртыми объятиями и всегда относились ко мне с огромным уважением. Это люди с большой буквы, которым я буду благодарен всю жизнь и которые, я знаю, останутся моими друзьями на всю жизнь.

Да, определённое сопротивление было. Мне сложно работать в условиях, когда многие посторонние люди пытаются влиять на решения не в соответствии с тем, что лучше для клуба, а с тем, что лучше для этих людей. Есть одна вещь, которой я горжусь: я всегда защищал клуб, я всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я отдавал всё, чтобы сделать клуб лучше, чтобы сделать команду лучше и чтобы всё было стабильнее. Но есть вопросы, которые я не могу контролировать и которые я просто должен уважать.

Я боролся с этим настолько, насколько мог. С того момента, как я понял, что это больше не моя сфера ответственности, мне нужно было принять решение. Либо я соглашаюсь работать в таких условиях, либо прошу об уходе. Я считаю, что в таких вопросах лучше быть честным. Я никогда не хотел держаться за контракт, потому что он был хорошим, или потому что статус был хорошим, или потому что клуб огромный. Возможно, так было бы проще, но я такой, какой есть. Возможно, дело в том, что в юности я уже был нонконформистом.

Но я по-прежнему благодарен и горжусь тем, что было достигнуто. Правда в том, что любой, кто справедливо сравнит команду годичной давности с сегодняшней, увидит, что разница заметна. Это, прежде всего, благодаря игрокам и тренеру Деяну Станковичу, который является великим тренером.