Родри признался, что «Золотой мяч» поменял его жизнь

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что выигранный «Золотой мяч» в 2024 году изменил его жизнь.
Да, он изменил мою жизнь. Я рассказывал своим близким, что в момент победы ещё до конца ничего не понимал, но да, моя жизнь изменилась. Многое из того, что я делал раньше, делать сейчас уже не могу. Но в конце концов этому есть веская причина.
В октябре 2024 года считавшийся фаворитом вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку Родри.