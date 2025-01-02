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Родри признался, что «Золотой мяч» поменял его жизнь

сегодня, 15:41

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что выигранный «Золотой мяч» в 2024 году изменил его жизнь.

Да, он изменил мою жизнь. Я рассказывал своим близким, что в момент победы ещё до конца ничего не понимал, но да, моя жизнь изменилась. Многое из того, что я делал раньше, делать сейчас уже не могу. Но в конце концов этому есть веская причина.

В октябре 2024 года считавшийся фаворитом вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку Родри.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:58
После подареного Зм этот совсем за звездился. На прежний уровень он уже не вернется.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 16:50
Просто у дедули Переса не хватило денежек чтобы купить очередной Золотой мяч своему любимчику. И в утешение подарил ему награду лучшему игроку года )
shur
shur
сегодня в 16:14
...всё понятно с ним...!!!
Гость
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