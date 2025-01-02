Родри признался, что «Золотой мяч» поменял его жизнь

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» признался, что выигранный «Золотой мяч» в 2024 году изменил его жизнь.

Да, он изменил мою жизнь. Я рассказывал своим близким, что в момент победы ещё до конца ничего не понимал, но да, моя жизнь изменилась. Многое из того, что я делал раньше, делать сейчас уже не могу. Но в конце концов этому есть веская причина.