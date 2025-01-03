Агент Ольмо: «„Барселона“ — единственный вариант для Дани!»

Футбольный агент Энди Бара, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» и сборной Испании , высказался о проблеме с регистрацией игрока.

Мы уверены, что «Барселона» найдёт решение.

Что чувствует Дани? Это стрессовая ситуация для него, как и для любого другого игрока... но он отличный футболист и человек, он старается быть спокойным. Конечно, Дани — победитель, и он любит играть в футбол, а не смотреть его.

Мы уважаем Лапорту и Деку. Они приложили большие усилия, чтобы привлечь Дани прошлым летом. Нам нравится их проект, это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы. Мы полностью уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем.

«Барселона» — это единственный вариант для Дани! Он, его отец, семья и я... мы не думаем о других вариантах. Мы не ведём переговоры ни с одним клубом. Дани — игрок «Барселоны», и он хочет быть игроком «Барселоны». Он приложил много усилий в своей жизни, чтобы оказаться здесь. Это было его желание на протяжении долгого времени.