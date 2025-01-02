Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг критически отозвался о современном футболе.
Футбол становится слишком роботизированным, слишком зацикленным на тактике. Когда я смотрю на другие команды, то все настолько запрограммировано. Например, команда начинает владение мячом, и футболисту разрешается пасовать только слева направо или вперед, пока игроками образуется треугольник.
Могу привести пример на двух клубах РПЛ.
Спартак многие годы не имел сильного тренера и там играли как раз как попрёт отсюда бывали и взлёты и подения как раз против не сильных, но организованных команд.
Зенит полностью соответствует словам Френки, там через чур зациклились на похожей тактике, никакой импровизации. Отсюда и проблемы Зенита.
Как можно иметь самый сильный состав в лиге, иметь сильных игроков в индивидуальном плане и весь матч "катать вату"?
Владения мячом много, а ударов в створ мало.
Посмотрим дальше как Станкович будет ставить футбол в Спартаке или это очередной всплеск эмоций.
А вот Зениту надо Семака менять, прогресса уже давно нет, даже чувствуется стагнация или даже регресс.
Могу привести пример на двух клубах РПЛ.
Спартак многие годы не имел сильного тренера и там играли как раз как попрёт отсюда бывали и взлёты и подения как раз против не сильных, но организованных команд.
Зенит полностью соответствует словам Френки, там через чур зациклились на похожей тактике, никакой импровизации. Отсюда и проблемы Зенита.
Как можно иметь самый сильный состав в лиге, иметь сильных игроков в индивидуальном плане и весь матч "катать вату"?
Владения мячом много, а ударов в створ мало.
Посмотрим дальше как Станкович будет ставить футбол в Спартаке или это очередной всплеск эмоций.
А вот Зениту надо Семака менять, прогресса уже давно нет, даже чувствуется стагнация или даже регресс.