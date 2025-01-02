Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным»

Полузащитник «Барселоны» критически отозвался о современном футболе.

Футбол становится слишком роботизированным, слишком зацикленным на тактике. Когда я смотрю на другие команды, то все настолько запрограммировано. Например, команда начинает владение мячом, и футболисту разрешается пасовать только слева направо или вперед, пока игроками образуется треугольник.