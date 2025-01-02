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Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным»

сегодня, 16:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг критически отозвался о современном футболе.

Футбол становится слишком роботизированным, слишком зацикленным на тактике. Когда я смотрю на другие команды, то все настолько запрограммировано. Например, команда начинает владение мячом, и футболисту разрешается пасовать только слева направо или вперед, пока игроками образуется треугольник.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ uhaf9svh77jd (раскрыть)
сегодня в 18:44
Ну и хорошо! Рад за Вас)))
uhaf9svh77jd
uhaf9svh77jd ответ sv_1969 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:26
Не переживайте я не парюсь, тем более когда прав.
6zrfutv82k3z
6zrfutv82k3z ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:09
С Вами трудно спорить, ведь при желании слова Френки о тактике других команд можно привязать даже к обвалу на токийской бирже, особенно если не вдаваться в подробности о чём речь, было бы желание.
8mwakr7ztrxd
8mwakr7ztrxd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:01
Ну, как попрёт это уже потом, а вначале так многие начинают.
Могу привести пример на двух клубах РПЛ.
Спартак многие годы не имел сильного тренера и там играли как раз как попрёт отсюда бывали и взлёты и подения как раз против не сильных, но организованных команд.
Зенит полностью соответствует словам Френки, там через чур зациклились на похожей тактике, никакой импровизации. Отсюда и проблемы Зенита.
Как можно иметь самый сильный состав в лиге, иметь сильных игроков в индивидуальном плане и весь матч "катать вату"?
Владения мячом много, а ударов в створ мало.
Посмотрим дальше как Станкович будет ставить футбол в Спартаке или это очередной всплеск эмоций.
А вот Зениту надо Семака менять, прогресса уже давно нет, даже чувствуется стагнация или даже регресс.
sv_1969
sv_1969 ответ e8bh94stztvh (раскрыть)
сегодня в 16:59, ред.
Вы нет а я привязал)) И если Вам хочется можете читать по несколько раз! Мне хватило одного раза)))
e8bh94stztvh
e8bh94stztvh ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:38
А причём здесь зарплата Френки?
Её уж точно никак не привязать к этим его словам.
Прочтите ещё раз повнимательнее и может тогда поймёте о чём речь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:19
Это в какую команду встрянешь. В некоторых дают играть как попрёт...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:12
Футбол становится слишком роботизированным! Но меня устраивает моя зРЯплата подумал Френки)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:04
Ну это уж слишком нашпарил,не все так играют.
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