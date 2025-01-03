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Рой Кин назвал лучший период в своей футбольной карьере

сегодня, 00:46

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о своей работе помощником главного тренера сборной Ирландии.

Экс-футболист с 2013 по 2018 год был ассистентом Мартина О'Нила. За этот период национальная команда смогла отобраться на Евро-2016 и попасть в плей-офф за выход на чемпионат мира 2018 года. Слова Кина приводит источник со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Я вспоминаю всю свою карьеру, опыт с Ирландией, с Мартином, и особенно поездку на Евро, [это] было, наверное, самым ярким событием в моей карьере, что звучит странно.

Мы всегда говорим об игре — всё дело в игре, конечно, мы любим играть. Но наше время с Ирландией было, наверное, самым ярким. Мне просто понравилось всё: динамика, энергия, группа.

Работая с Мартином и другими членами команды, у нас что-то происходило. Был фактор хорошего настроения. Ребята были достойными. Нам не хватало, пожалуй, главного бомбардира. Нам не хватало немного качества. Всех этих вещей. Но мы попали на Евро, приняли участие в матчах плей-офф [за выход на ЧМ-2018]. Один из лучших периодов в моей жизни.

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Кин Рой
Перевод с talksport.com
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:24
Ирландец...
Поди бегал за "красных дьяволов" и материл их про себя!
Даже словом не обмолвился....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:59
О МЮ ни слова не сказал?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:13
Вот таких как Рой Кин, нет в МЮ.
Пройдут годы. И что есть вспоминать у Рэшфорда, Магуайра и прочих миллионеров???
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:16
Хорошо когда есть что вспомнить! У Роя много что есть))
k8gmkxbavnj7
k8gmkxbavnj7
сегодня в 04:18
Тогда неплохая команда была у ирландцев
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:43
Легенда может вспоминать...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Как интересно - "не хватало качества" , а фактор хорошего настроения был...)
Гость
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