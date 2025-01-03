Рой Кин назвал лучший период в своей футбольной карьере

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о своей работе помощником главного тренера сборной Ирландии.
Экс-футболист с 2013 по 2018 год был ассистентом Мартина О'Нила. За этот период национальная команда смогла отобраться на Евро-2016 и попасть в плей-офф за выход на чемпионат мира 2018 года. Слова Кина приводит источник со ссылкой на подкаст Stick to Football.
Я вспоминаю всю свою карьеру, опыт с Ирландией, с Мартином, и особенно поездку на Евро, [это] было, наверное, самым ярким событием в моей карьере, что звучит странно.
Мы всегда говорим об игре — всё дело в игре, конечно, мы любим играть. Но наше время с Ирландией было, наверное, самым ярким. Мне просто понравилось всё: динамика, энергия, группа.
Работая с Мартином и другими членами команды, у нас что-то происходило. Был фактор хорошего настроения. Ребята были достойными. Нам не хватало, пожалуй, главного бомбардира. Нам не хватало немного качества. Всех этих вещей. Но мы попали на Евро, приняли участие в матчах плей-офф [за выход на ЧМ-2018]. Один из лучших периодов в моей жизни.
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Даже словом не обмолвился....
Поди бегал за "красных дьяволов" и материл их про себя!
Даже словом не обмолвился....
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Пройдут годы. И что есть вспоминать у Рэшфорда, Магуайра и прочих миллионеров???