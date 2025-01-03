Рой Кин назвал лучший период в своей футбольной карьере

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своей работе помощником главного тренера сборной Ирландии.

Экс-футболист с 2013 по 2018 год был ассистентом Мартина О'Нила. За этот период национальная команда смогла отобраться на Евро-2016 и попасть в плей-офф за выход на чемпионат мира 2018 года. Слова Кина приводит источник со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Я вспоминаю всю свою карьеру, опыт с Ирландией, с Мартином, и особенно поездку на Евро, [это] было, наверное, самым ярким событием в моей карьере, что звучит странно.

Мы всегда говорим об игре — всё дело в игре, конечно, мы любим играть. Но наше время с Ирландией было, наверное, самым ярким. Мне просто понравилось всё: динамика, энергия, группа.