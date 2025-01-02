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Родри ответил на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус

сегодня, 13:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что «Золотой мяч»-2024 заслужил футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Что ж, по правде говоря, это сюрприз, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился.

Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 23:07, ред.
"...Это признал сам Лукомский - профессор футбола... "

))) По поводу "футбольной профессуры" Лукомского, на тебе анекдот в тему:

Брежневу подарили дорогой материал из английской шерсти..., и куда только Лёня не тыкался, - везде во всех Московско/Ленинградских ателье испуганные кутюры шли в отказ, говоря в один голос, что на костюм-тройку его (материала) не хватает. Измучился Ильич в доску, но тут ему на помощь пришёл еврей и посоветовал ехать в Одессу к Мойше, на Малую Арнаутскую, дескать тот поможет...
Приехал Лёня в Одессу, нашёл Мойшу, тот снял мерки и через неделю представил ему с иголочки пошитый костюм-тройку.
Брежнев в недоумении вопрошает: Мне в Москве и Ленинграде в лучших ателье сказали, что материала не хватает..., а ты вот взял и справился! Это как так ?!"
Мойша, зевая, поясняет: " Тут всё просто до безобразия, Лёня. Это в Москве и Ленинграде ты авторитет, а в Одессе ты поц и г---но. Вот тебе ещё и кепка!"
Garibaldi
Garibaldi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:00
Да всё непонятно. Причём тут 50-е годы, когда Копа игралась каждый год. Ольмо у нас был лучше, Ямал. Чем??? Что голы забивали, голевые отдавали? Т.е. такое нынче понимание футбола??? А игрок на котором вся полузащита держится, который связь между оборонойи атакой не заметен.
Обезьянка пусть в сборной играть научится. Потом о ЗМ уже думает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Garibaldi (раскрыть)
сегодня в 22:54
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    вообще-то есть статистика. По статистике Родри справедливо получил мяч и был в прошлом сезоне лучше Вини. Это признал сам Лукомский - профессор футбола. У вас такой титул есть? А Рон скажет все, чтобы попиариться
    Garibaldi
    Garibaldi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    И когда там Копа проводилась каждый год??? В 50-е в последний раз. И причём тогда тут обезьяна, которая бы даже в запас не попала в те годы.
    Garibaldi
    Garibaldi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:18
    Дани надо было дать? Так только что говорил, что обезьяна с лихвой наиграла.
    Garibaldi
    Garibaldi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:15, ред.
    Не важно как часто копа. Обезьяна там всегда об...ается, как и на ЧМ. Вот его настоящий показатель - убожество в сборной. Поэтому ЗМ Родри более чем заслужен, который нигде не провалился, в отличие от постоянного об...ания обезьяны.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Вы навесили нелицеприятный ярлык на Костю Генича. Но это всего лишь ярлык, и ваше мнение. Аргументы где ?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Garibaldi (раскрыть)
    сегодня в 21:36, ред.
    Копа каждый год проводится, а не как ЧЕ - раз в четыре. Поэтому её статус в сравнении с той же ЛЧ, где конкуренция на три башки круче - ниже плинтуса. В ЛЧ же "обезьянка" был лучше всех, равно как и в Примере.
    Что до Родри - да, хорошо отыграл сезон, но на Евро были испанцы покруче него (тот же Карвахаль, Ольмо и Ямаль), поэтому его ЗМ - самый сомнительный за последние лет 5.
    Просто Чеферок решил, что Пересу в одни руки больно много трофеев будет: Ла Лига, ЛЧ, Карло №1, Суперкубок УЕФА, КЧМ, поэтому то и воткнули Родри..., хотя по сути, если принципиально судить Чисто за трофеи, то Карвахалю должны были дать ЗМ. Дани и на Евро был крут, и в Примере,... и в ЛЧ, в отличии от Родри.
    Garibaldi
    Garibaldi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 20:25
    В годы проведения ЧМ или ЧЕ, ЛЧ отходит на второй план. Это было всегда. Где там на Копе обезьянка с лихвой наиграла на ЗМ??? Там где реально надо было себя показать, обезьянка взяла и обо...лась.
    Поведение данного существа вообще не при чём.
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    сегодня в 18:58
    Авейру хочет пошуметь, чтобы его не забывали.. На поле не получается при пустых трибунах.. Индюк решил напомнить о себе другим способом, вспоминая о ЗМ.. Но голосовать за лучшего молодого игрока от FF демонстративно не хочет. А там, где должны голосовать капитаны, как на The Best - лёгким движением руки у паха "перенаправляет" эту функцию Пепе или Сильве.. Это уже проходили и не раз.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🍓👉🧠🤏
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:50
    Эти журналисты очень часто выбирали гнома
    Алексей Солдатов 1
    Алексей Солдатов 1
    сегодня в 17:59
    Да вообще на94 тина Винипуха и гейши. Месси, вообще и у Роналду приезжал и другим на вручение золотого мятчика. Роналду купили как гейшу, уже наличием этой награды. В России надо тоже награду придать, в австралии и Африки, и про Антарктиду не забудем.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Вы, в принципе правы, но не все комментаторы с МатчТВ - жалкие, Аршавин очень достойный и его мнение всегда интересно, про других говорить не буду, иначе на это уйдут сутки, но, вот, Генич с кем-то там, которые в фифе еще озвучивают - "два 56а - это сила!", да, это про них
    ssspartak
    ssspartak ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Возраст берет своё. Не будет же всё время 25 лет.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 17:05
    Роналду стал жалким. Скоро будет комментатором таким как все эти с МатчТВ
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 16:47
    Винисиус сам виноват, что "ЗМ" получил другой. И никто иной. Откровенно говоря, я бы удивился, если бы Родри вошёл в тройку лучших, потому что если и слышал о таком футболисте, то только краем уха. И не только я.
    shur
    shur ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 16:23
    ...это точно,факт!!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 16:18
    Родри заслужил награду, нефиг разглагольствовать на эту тему!..
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 15:49
    Странные они какие-то.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 15:04
    Нр Вини Пуха реально жаль )
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 14:48
    Родри красиво поставил дырявого гея-нарцисса на место!!!
    Если тебе не нравится как голосуют журналисты, то тогда отрекись от всех своих золотых мячей... а, ну да, по традиции же можно услышать "это нечто другое".
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 14:35
    Роналду зря высказался о Золотом мяче. Просто он сам, не раз, оказывался в такой же неоднозначной ситуации, когда возникают вопросы о справедливости выбора победителя... Правда, в этом плане, больше всего сомнений вызывают Золотые мячи Месси...
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 14:19
    ...молодца, хорошо сказано!!!
    allemz
    allemz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 14:17
    А когда его товарищ по команде Модрич взял ЗМ. Как он поступил? Он тупо не приехал, а по истечении некоторого времени стал ныть своим подписчикам, что он больше заслуживал)) вот поэтому это называю детским садом
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 14:14
    Помнится мне, что Роналду говорил о ЗМ и The Best как о наградах, в которые он больше не верит, а на самой церемонии заявил, что Globe Soccer Awards более честная награда, чем ЗМ, зачем тогда комментировать? Выдал Винисиусу свою награду и пусть радуется, хотя Винисиус оценил Globe Soccer Awards по достоинству, то есть никак. В случае с ЗМ, Вини приготовил пышное празднование, The Best отметил в компании одноклубников и демонстрировал перед болельщиками на Бернабеу, ну и Федерация футбола Бразилии на фасаде здания повесила гигантский плакат, а Globe Soccer Awards вообще никак не отпраздновал, получил и забыл. Роналду понимает, что его награда не престижная, поэтому привлекает к ней внимание подобными высказываниями. То ЗМ Винисиусу нужно было дать, то лига СА круче Лиги 1, то Ямаль талантливее Месси и т. д.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:14
    Слова дайвера объяснимы: он сам играл в Реале и МЮ - вечному сопернику Сити. А Родри грамотно его отшил, респект !...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 14:01, ред.
    В школе в своё время учились..., а ведь и взрослая жизнь - зеркальное отражение школы. Сколько помню, шалопаям, гиперактивным деткам за срыв уроков и плохое поведение всегда снижали оценки - так повелось издавна и так будет впредь. А тихони - зубрилки всегда были в фаворе, получая 5 баллов не только за знания, но и за прилежание/послушание. Да и на статусности учащегося это сказывалось: меня, к примеру, только с третьего захода в пионеры приняли, помню ревел дома, как пёс с чумкой))) А на самой успеваемости так и вовсе поведенческий аспект был самым решабельным - у меня в аттестате 3 четвёрки было, остальные пятаки, ну так мне не разрешили пересдавать предметы, зато кое-кто из будущих Змедалистов пересдавал 4-5 предметов, потому как класснухи с родителями-активистами за это дело впрягались...

    С Вини - та же песня. Вёл бы он себя по иному, ЗМ его бы был..., тем более на ЗМ он наиграл с лихвой, - ты это знаешь, я и остальные тоже знают, однако честь мундира (приверженность эмблеме клуба) не дают об этом рта раскрыть.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    Ну как для чего?
    Я только ради этого и прихожу сюда))
    Смеха ради, потехи для))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:51, ред.
    Ты ж понял мой подтекст. Зачем же так буквально ?
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