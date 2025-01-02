Родри ответил на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил на слова нападающего «Аль-Насра» , что «Золотой мяч»-2024 заслужил футболист мадридского «Реала» .

Что ж, по правде говоря, это сюрприз, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился.